We zitten om 06:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de tweede vrije training op het Albert Park Circuit. De Grand Prix van Australië is de derde ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2024. De wedstrijd zal voor de 27e maal gehouden worden in de metropool Melbourne. Het is met een temperatuur van 20°C en wat zonneschijn prima weer. Daarnaast is de kans op regen slechts 0%. Lando Norris was in de eerste trainingssessie 0.018 seconden sneller dan Max Verstappen. Kan de McLaren-coureur dit kunstje herhalen in VT2? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

