In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag maakte de FIA bekend dat het onderzoek naar Mohammed Ben Sulayem is afgerond, Gaf Johnny Herbert aan dat Max Verstappen steeds dichter in de buurt komt van een overstap naar Mercedes, liet Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko weten niet te geloven in 24 zeges dit seizoen en maakte de FIA bekend dat de auto van Max Verstappen na de race in Djedda is gecontroleerd. Dit is de GPFans Recap van 20 maart.

Ben Sulayem door FIA vrijgesproken van beschuldigingen na onderzoek van dertig dagen

De FIA heeft woensdag het onderzoek dat liep naar president Mohammed Ben Sulayem afgerond, een onderzoek dat dertig dagen in beslag nam en waar elf getuigen onderdeel van waren. De president werd beschuldigd van inmenging tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië van 2023 en het dwarsbomen van de race in Las Vegas vorig jaar. De conclusie van het onderzoek is dat de president niet schuldig is bevonden. Meer lezen over het afgeronde onderzoek en de consequenties? Klik hier!

Marko geloof niet in perfect seizoen: "Zou niet wedden op 24 zeges voor ons"

Hoewel de RB20 in de openingsraces met gemak heeft gezorgd voor twee zeges van Max Verstappen, durft Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko niet zijn hand in het vuur te steken voor een perfect seizoen. In gesprek met OE24 blikt de adviseur van Red Bull Racing vooruit op het raceweekend in Australië en reageert hij tevens op een mogelijke transfer van de Nederlander richting Mercedes. Meer lezen over wat Marko te zeggen heeft? Klik hier!

Herbert: 'Deal tussen Verstappen en Mercedes dichtbij'

Max Verstappen is de laatste tijd vaak in de geruchten te vinden, waarbij het onderwerp een overstap naar Mercedes is vanaf 2025 vanwege een clausule in zijn contract. De Nederlander is naar verluidt dichter in de buurt bij een deal met Mercedes voor volgend seizoen dan veel mensen denken. Dat meent voormalig Formule 1-coureur en icoon van de sport Johnny Herbert te weten. Meer lezen over de mogelijke overgang van Verstappen naar Mercedes? Klik hier!

'Aramco overweegt overname Aston Martin, mikt op Verstappen en Newey'

De Saudi-Arabische staatsoliemaatschappij Aramco zou overwegen om het Formule 1-team van Aston Martin verder over te nemen en interesse te hebben in drievoudig wereldkampioen Max Verstappen. Dit weet het doorgaans goed ingevoerde Formu1a.uno te melden. Ook Adrian Newey zou een target zijn. Meer lezen over de interesse in Verstappen en Newey? Klik hier!

Auto Verstappen na Grand Prix van Saoedi-Arabië onderworpen aan willekeurige FIA-controle

Na afloop van elke race wordt er een auto willekeurig uitgebreid onder de loep genomen. Na de Grand Prix van Saoedi-Arabië was het de Red Bull met startnummer 1, die van Max Verstappen, die steekproefgewijs werd aangewezen en aan een technische inspectie onderworpen werd. Alles is binnen de regels bevonden. Meer lezen over de controle van de auto van Verstappen? Klik hier!

