De auto van Max Verstappen is na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië uitgebreid onder de loep genomen. De Red Bull met startnummer 1 werd steekproefgewijs aangewezen en aan een technische inspectie onderworpen. Alles is binnen de regels bevonden.

De FIA kiest na afloop van iedere Formule 1-race op willekeurige wijze een auto uit de top tien uit om aan een uitgebreide technische controle te onderwerpen. Hierbij wordt de desbetreffende bolide tot in detail door de stewards van het motorsportorgaan onderzocht, om te kijken of het team zich aan de regels heeft gehouden. Door deze 'technische keuring' steekproefsgewijs toe te passen, hoeft de FIA niet na afloop van iedere race iedere auto te onderzoeken, aangezien hier simpelweg geen tijd voor is. Maar omdat alle auto's uit de top tien gekozen kunnen worden, kunnen de teams nooit het risico nemen buiten de lijntjes te kleuren.

Willekeurige controle FIA

Na afloop van de Grand Prix in Saoedi-Arabië was het de auto van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen die uit de hoge hoed tevoorschijn kwam. Bij de controle is gekeken naar de schokdempers aan de voor- en achterkant van de RB20, het luchtinlaatsysteem van de motor, het olie- en koelvloeistofsysteem, de inlaatluchtkoeling en alle sensoren gerelateerd aan bovengenoemde systemen. De auto van Verstappen - goed voor twee overwinningen in twee races - is met vlag en wimpel door de keuring gekomen.

De auto van Max Verstappen is na de race in Saoedi random geselecteerd voor een verdere technische keuze. Alles was binnen de regels. #F1 #Formula1 #SaudiaArabianGP #AustralianGP pic.twitter.com/BDikMLlJtZ — Jan Bolscher (@bolscher_jan) March 20, 2024

