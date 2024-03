Hoewel de RB20 in de openingsraces een grote overmacht heeft laten zien, durft Helmut Marko niet zijn hand in het vuur te steken voor een perfect seizoen. In gesprek met OE24 blikt de adviseur van Red Bull Racing vooruit op het raceweekend in Australië.

De afgelopen weken is het rumoerig geweest rondom Red Bull Racing. Dr. Marko bevestigde eerder al bij het Oostenrijkse medium dat er momenteel een 'wapenstilstand' heerst bij de renstal en dat het gelukkig weer over het racen kan gaan. Daarin kan Max Verstappen, bij een overwinning in Melbourne, een magische reeks van tien zeges op een rij, iets wat hem vorig jaar ook al lukte.

Marko gelooft perfect seizoen niet

Red Bull Racing heeft voorlopig alle races in 2024 weten te winnen en er zijn nog geen tekenen van verslapping. Toch wil Marko zich absoluut niet rijk rekenen en een perfect jaar sluit hij uit. "Alsjeblieft! Slechts twee van de 24 races zijn verreden. De kwalificatie zat veel dichter bij elkaar, waarbij alleen de snelle ronde van Max het verschil maakte en hem twee keer de pole position opleverde. Op circuits als Monte Carlo of Singapore, waar inhalen heel moeilijk is, is het een ander verhaal." Marko zou zijn geld niet willen zetten op een perfect seizoen: "Ik zou in ieder geval niet wedden op 24 overwinningen voor ons."

Geflirt van Mercedes

Mede dankzij de onrust in de top, wordt er getwijfeld aan de toekomst van Verstappen bij Red Bull Racing. Mercedes heeft niet heel erg subtiel naar buiten gebracht dat het interesse heeft in de 26-jarige Red Bull-coureur. Marko kan niets bevestigen noch ontkennen: "Dit zijn interne zaken. Je kunt niet serieus een antwoord van mij verwachten."

