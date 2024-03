Dr. Helmut Marko bevestigt bij OE24 dat Red Bull ook interesse had in de revelatie uit Djedda, Oliver Bearman. Toch liep het volgens de adviseur van Red Bull Racing simpelweg spaak op de banden met Ferrari.

Bearman wist in Djedda het hoofd koel te houden, toen hij als vervanger van Carlos Sainz moest invallen. Tijdens de kwalificatie miste hij op een haar na Q3 en tijdens de wedstrijd kwam hij als zevende over de streep. Van een coureur in een Ferrari mag natuurlijk een gevecht om het podium verwacht worden, maar een rookie die debuteert bij de Scuderia mag vooral trots op zichzelf zijn bij het uitblijven van grote fouten, op het razendsnelle Jeddah Corniche Circuit.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Het schema voor de persconferenties in aanloop naar de Grand Prix van Australië

Plekje voor Bearman zoeken

Marko geeft de voorkeur aan jonge talenten, boven de oude garde en stelt dat Ferrari een plekje voor Bearman moet zoeken. "Ze kochten Lewis Hamilton voor een hoge prijs en tekenden een langetermijncontract met Leclerc. Ik zou de jongen volgend jaar in een kleiner team als Haas plaatsen. Een jaar leren heeft nooit iemand kwaad gedaan en het neemt ook de druk weg", zo wijst hij naar het gewenste pad van de 18-jarige Brit.

OOK INTERESSANT: Verstappen jaagt in Australië op tiende zege op rij

Red Bull gaat geen talent van Ferrari opleiden

Ook Marko heeft gesproken met 'Ollie', maar moet toegeven dat de banden met Ferrari opspeelden. "We hadden eigenlijk een informatief gesprek met hem, maar hij zat al op de Ferrari Academy. Het is onvoorstelbaar dat wij hem zouden opleiden voor Ferrari", aldus Marko.

Gerelateerd