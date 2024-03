De FIA heeft bekendgemaakt welke coureurs en teambazen op de donderdag en vrijdag aan zullen schuiven tijdens de reguliere persconferenties in aanloop naar het raceweekend van de Grand Prix van Australië.

De Grand Prix van Australië vormt dit seizoen de derde ronde van het wereldkampioenschap Formule 1. De actie op de baan begint aanstaande vrijdag, maar op donderdag is het tijd voor de traditionele persconferenties. In plaats van twee groepen van vijf, verschijnt er dit keer echter maar één clubje coureurs voor de aanwezige media. Esteban Ocon, Kevin Magnussen, thuiscoureurs Oscar Piastri en Daniel Ricciardo, Sergio Pérez en Logan Sargeant zullen plaatsnemen voor de microfoons. Op vrijdag is het de beurt aan Fred Vasseur van Ferrari, Zak Brown van McLaren en Peter Bayer van Visa Cash App RB.

Albert Park Street Circuit

De Grand Prix van Australië wordt verreden op Albert Park, een razendsnel semi-stratencircuit gelegen in Melbourne, waar de muren nooit ver weg zijn. In het begin van het weekend is de baan vaak wat glibberig, maar de grip neemt toe naarmate er meer rubber op het asfalt komt te liggen. Het is daarnaast een van de snelste circuits op de kalender. Zo legde Lewis Hamilton in 2019 beslag op pole position met een gemiddelde snelheid van 235 kilometer per uur. Het circuit kent veertien bochten en voert de coureurs over 5,278 kilometer asfalt. De race wordt zodoende over 58 ronden verreden.

Overzicht persconferenties

Coureurspersconferentie - donderdag 21 maart 03:30 uur (NL)

Esteban Ocon (Alpine)

Kevin Magnussen (Haas)

Oscar Piastri (McLaren)

Daniel Ricciardo (Visa Cash App RB)

Sergio Pérez (Red Bull Racing)

Logan Sargeant (Williams)

Teamspersconferentie - vrijdag 22 maart 04:30 uur (NL)

Fred Vasseur (Ferrari)

Zak Brown (McLaren)

Peter Bayer (Visa Cash App RB)

