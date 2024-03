Verstappen jaagt in Australië op tiende zege op rij

Regerend wereldkampioen Max Verstappen kan dit weekend wederom een statistiekje laten sneuvelen. Zo mag de 26-jarige Red Bull-coureur zichzelf bij een overwinning in Melbourne op de borst kloppen, voor de tweede keer in de geschiedenis heeft hij dan een zegereeks van tien op rij weten te boeken.

Het Albert Park Circuit is dit weekend het strijdtoneel van ronde drie van het wereldkampioenschap. Verstappen heeft in het verleden slechts éénmaal de race weten te winnen, namelijk vorig seizoen. In 2022 viel hij uit met mechanische problemen. De RB20 lijkt niet alleen oppermachtig te zijn in de handen van de Limburger, tot op heden is de bolide ook erg betrouwbaar. De Nederlander heeft daarnaast bij een overwinning op Australische bodem wederom tien zeges op rij weten te behalen, al moet dat allemaal nog maar even gebeuren. Verstappen heeft overigens zelf dat aantal weten te behalen in 2023, toen hij in Monza op de hoogste treden wist te staan.

Middenweg vinden

Verstappen legt uit hoe lastig het is om de juiste balans te vinden in Melbourne. "Het is nu een erg snelle lay-out. Dat zorgt ervoor dat we een mix van topsnelheid en genoeg grip in de bochten moeten vinden, het gaat dus om het vinden van die middenweg. Door de recente vernieuwing is het circuit een stuk gladder en leuker geworden om op te rijden, dus daar kijken we naar uit."

Hogere bandenslijtage

De RB20 gaat doorgaans prima met de banden om, maar Pirelli is dit weekend een stapje zachter gegaan, ten opzichte van vorig jaar. "[Dat zal] het wat lastiger zal maken voor de strategie, maar hopelijk betekent dat het beter is om te racen met meer pitstops." Het tijdsverschil betekent dat we in Nederland een paar nachtelijke sessies hebben en Verstappen moet er ook even aan wennen. "Wennen aan de jetlag is altijd een uitdaging, maar het is altijd geweldig om hoe dan ook in Melbourne te zijn en geweldig om alle gepassioneerde racefans te zien komen supporteren!"

