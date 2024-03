'Marko voegde clausule Verstappen zelf toe', groot probleem auto Mercedes | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwamen er geruchten naar buiten dat Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko zelf Red Bull Racing verraste met de clausule in het contract van Max Verstappen, zou de medewerkster die teambaas Christian Horner heeft beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag een advocaat hebben aangenomen en in beroep zijn gegaan tegen het resultaat van het onderzoek van Red Bull, liet Mercedes merken dat de W15 een probleem heeft en ging Marko in op de situatie van Lawson. Dit is de GPFans Recap van 15 maart.

Artikel gaat verder onder video

'Marko voegde zelf clausule aan Verstappen-contract toe, Red Bull niet op de hoogte'

Max Verstappen zou dankzij een clausule in zijn contract volgens de geruchten Red Bull Racing kunnen verlaten, waarbij het wel een vereiste is dat er een grote verandering is in het management. Er wordt echter getwijfeld aan de geldigheid van deze clausule. Helmut Marko zou deze namelijk achter de rug van Red Bull om zelf aan het contract hebben toegevoegd. Meer lezen over de clausule van Verstappen bij Red Bull? Klik hier!

Mercedes-problemen nog groter dan gedacht: 'Hamilton 60% op het gas waar Verstappen vol gas kon'

Mercedes heeft geen goede start van 2024 meegemaakt en nog geen podiumplek veroverd, waarbij teambaas Toto Wolff al aangaf dat er fundamentele problemen zijn. Engineer Andrew Shovlin ging daar dieper op in en stelt dat de coureurs van Mercedes anders moeten rijden dan bijvoorbeeld Max Verstappen. Meer lezen over de problemen van Mercedes? Klik hier!

'Aanklager Horner wisselt van advocaat en gaat in hoger beroep na afwijzing klacht'

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner ligt al meer dan een maand onder vuur. De situatie heeft vrijdag wederom een nieuwe wending genomen. De medewerkster die de teambaas beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag zou namelijk een nieuwe advocaat in de arm hebben genomen en zal naar verluidt in hoger beroep gaan, nadat haar klacht eerst werd afgewezen. Meer lezen over de huidige situatie omtrent Christian Horner en de beschuldigingen? Klik hier!

Verstappen spreekt zich uit over gevaarlijk circuit Djedda: "Wachten op heel groot ongeluk"

Afgelopen weekend werd de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië verreden, maar Max Verstappen vond het lastig om daar naartoe te gaan. De coureur van Red Bull Racing vindt het Jeddah Corniche Circuit gevaarlijk en denkt dat het een kwestie is van wachten op een groot ongeluk, voordat er veranderingen komen. Meer lezen over Verstappen en zijn mening over Djedda? Klik hier!

Marko hoopt snel plekje te hebben voor 'uitzonderlijk talent' Lawson

Liam Lawson liet vorig jaar als invaller van Daniel Ricciardo zien dat hij het niveau van de Formule 1 zeker al heeft. De 22-jarige coureur zit in 2024 echter nog steeds langs de zijlijn. Dr. Helmut Marko vindt dat uitzonderlijke talenten altijd een plekje in de Formule 1 moeten hebben, zoals hij dit eerder ook al vond bij de afgelopen weekend ingevallen Oliver Bearman bij Ferrari, maar de Nieuw-Zeelander zit nog altijd zijn kans af te wachten. Meer lezen over de toekomst van Liam Lawson bij Red Bull Racing? Klik hier!

Gerelateerd