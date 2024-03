Pérez ook te vroeg gestart in Djedda, 'Hamilton mist kwaliteiten van Verstappen' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag doken nieuwe beelden op van Sergio Pérez, die net als Lando Norris, in Djedda iets te vroeg zijn startplek kwam. Guenther Steiner vindt Nico Hülkenberg een uitermate goede vervanger voor Lewis Hamilton bij Mercedes en Oliver Bearman vertelt dat Sebastian Vettel hem voor zijn debuut een berichtje stuurde, één van zijn idolen. Dit is de GPFans Recap.

Bearman kreeg voor debuut berichtje van idool Vettel: "Heel speciaal"

Voor Oliver Bearman kwam in Djedda zijn droom uit. Hij mocht in een Ferrari debuteren in de hoogste klasse van de autosport. De jongeling onthult dat niemand minder dan Sebastian Vettel hem vooraf een berichtje stuurde en dat leverde hem toch wat extra druk op. "Ik ben al sinds het begin een grote fan van hem. Tot zijn pensioen heb ik altijd voor Seb gejuicht." Meer lezen over waarom Oliver Bearman over wat het berichtje van Vettel met de Brit deed? Klik hier!

Schumacher: "Hamilton bezit niet de kwaliteiten die Verstappen wel heeft"

Ralf Schumacher verwacht dat Lewis Hamilton bij Ferrari in 2025 direct een poging gaat doen om de auto naar zijn hand te zetten. Wel wil de broer van de zevenvoudig kampioen duidelijk maken dat de Brit niet over de kwaliteiten van de regerend kampioen beschikt: Max Verstappen. "Hij is niet zo constant als Verstappen, vind ik. En het lukt hem niet om koste wat kost die extra tiende eruit te halen. Dat is mij vaker bij hem opgevallen in vergelijking tot zijn teamgenoten." Heel het artikel van Ralf Schumacher over de kwaliteiten van Hamilton lezen? Klik hier!

Nieuwe beelden: naast Norris ook Pérez te vroeg in beweging tijdens start in Djedda

Lando Norris kende tijdens de start van de Grand Prix van Saoedi-Arabië een hachelijk momentje, door nog voordat de startlichten uitgingen per ongeluk een stukje naar voren te schieten. Nu blijkt dat de Brit niet de enige was die zich vergaloppeerde. Sergio Pérez kende namelijk ook een momentje. Meer lezen over de mogelijke 'valse' start van Pérez? Klik hier!

'Red Bull Racing-medewerkster 'zeer teleurgesteld' over onderzoek naar Horner-affaire'

De medewerkster van Red Bull Racing die de klacht tegen Christian Horner heeft ingediend zou 'zeer teleurgesteld' zijn over het onderzoek dat Red Bull uiteindelijk zonder consequenties heeft afgesloten. "Ze heeft haar zorgen privé geuit en heeft alles goed gedaan, maar ze voelt zich erg in de steek gelaten door het bedrijf." Meer lezen over de reactie van het vermeende slachtoffer? Klik hier!

Steiner van mening dat Mercedes Hülkenberg moet overwegen: "Ik zou geen nee zeggen"

Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner vindt dat Nico Hülkenberg een prima vervanger zou zijn voor de vertrekkende Lewis Hamilton bij Mercedes. De Duitser werd door Steiner teruggehaald naar de Formule 1 en Steiner stelt dat hij het zitje bij Mercedes prima zou kunnen invullen. "Als ik teambaas van Mercedes was, zou ik geen ‘nee’ zeggen tegen Nico Hülkenberg." Meer lezen over de argumenten van Steiner om Hülkenberg bij Mercedes te plaatsen? Klik hier!

