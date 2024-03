Tijdens de derde vrije training in Saoedi-Arabië verscheen er plotseling een nieuwe naam op de tijdenlijst: Oliver Bearman. De achttienjarige Brit heeft zichzelf met zijn succesvolle invalbeurt bij Ferrari in één klap op de kaart gezet in de Formule 1-paddock. Sinds afgelopen zaterdag wordt hij gezien als serieuze kanshebber voor een fulltime-zitje in 2025, maar wie is deze Formule 2-coureur eigenlijk? We nemen hem onder de loep.

