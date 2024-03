Red Bull Racing spreekt ontslag Horner tegen, Wolff wil Verstappen overhalen naar Mercedes | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De dag na de Grand Prix van Saoedi-Arabië is er toch weer veel gesproken over Red Bull Racing en dan ging het niet alleen over het sportieve succes. De internationale media zijn lovend over de 56e zege van Max Verstappen. Red Bull reageert op het gerucht dat Christian Horner al voor de GP van Australië zou vertrekken en Doriane Pin ziet haar tweede zege in de F1 Academy door de vingers glippen vanwege een blunder na de finish. Dit is de GPFans Recap van 10 maart.

Internationale media reageren op zege Verstappen in Djedda: "Bewijs van superioriteit"

Max Verstappen kwam zaterdagavond met dertien seconden voorsprong op de rest als eerste over de finish om de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië te winnen. De internationale media zagen dit als een teken van superioriteit, maar zagen dat de zege ook overschaduwd werd door de geruchten omtrent Helmut Marko en Red Bull Racing. Hele artikel lezen? Klik hier

Woordvoerder Red Bull Racing spreekt ontslag Horner tegen

Zondag meldde F1-insider dat Christian Horner weleens zou kunnen vertrekken bij Red Bull Racing en dat zou gebeuren nog voordat de Grand Prix van Australië van start gaat. Later gaf een woordvoerder van het team aan dat Horner nog altijd mag genieten van de volle steun van de aandeelhouders. Hele artikel lezen? Klik hier

Mercedes-dame Pin raakt F1 Academy-zege kwijt in Saoedi-Arabië vanwege blunder na finish

Doriane Pin had aan het einde van Race 2 niet door dat de finishvlag werd gezwaaid na 13 ronden op het stratencircuit in Djedda. Ze bleef daarom in de zogeheten cooldown lap met het gas op de plank doortrappen, totdat ze wederom over de finishlijn kwam. Haar engineer zei via de boardradio: "Doriane, wat ben je aan het doen? Het is de finishvlag." Hele artikel lezen? Klik hier

Horner duidelijk over toekomst Verstappen bij Red Bull: "Niemand is groter dan het team"

Christian Horner is van mening dat zijn relatie met Max Verstappen prima is, maar geeft ook toe dat hij de drievoudig wereldkampioen niet tegen kan houden 'vanwege een stukje papier'. De Brit is tevens blij dat Helmut Marko als adviseur werkzaam blijft bij Red Bull Racing. "Als een individu geen onderdeel wil uitmaken van het team, dan zij dat zo. Wij dwingen mensen niet om hier te zijn, puur door een stuk papier." Hele artikel lezen? Klik hier

Wolff zou handstand doen voor komst Verstappen: "Zou hem graag willen hebben"

Mercedes-teambaas Toto Wolff zou 'de handstand' wel willen doen om drievoudig wereldkampioen Max Verstappen te verleiden om naar Mercedes te komen. "Ik zou hem heel graag willen hebben. Maar het is een beslissing die Max zelf moet nemen", zo legt de teambaas uit in De Telegraaf. Hele artikel lezen? Klik hier

