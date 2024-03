Max Verstappen kwam zaterdagavond met dertien seconden voorsprong op de rest als eerste over de finish om de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië te winnen. De internationale media zagen dit als een teken van superioriteit, maar zagen dat de zege ook overschaduwd werd door de geruchten omtrent Helmut Marko en Red Bull Racing.

Verstappen begon zaterdag, nadat hij op vrijdag op dominante wijze zijn tweede pole position van het seizoen had veroverd, vanaf P1 aan de race. De Nederlander hield Charles Leclerc en Sergio Pérez met speels gemak van zich af en controleerde vanaf dat moment de race. Zelfs de safety car, ontstaan door de crash van Lance Stroll, mocht niet baten. Verstappen won voor Pérez en Leclerc de race en heeft zo samen met Red Bull Racing na twee races al afstand genomen van de rest in de twee kampioenschappen. Hoe heeft de internationale media naar de race gekeken?

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport heeft aandacht voor de prestatie van Bearman, maar moet ook erkennen dat zijn prestaties teniet werd gedaan door de dominantie van Verstappen. "De prestaties van Oliver Bearman, die Carlos Sainz verving (werd geopereerd aan een blindedarmontsteking, maar was zaterdag al in de paddock om de race te bekijken), is de enige glimlach van de Cavallino. Deze race heeft genadeloos aangetoond dat waarschijnlijk 2024, afgezien van technische problemen die op dit moment niet te voorzien zijn, al een absolute meester heeft. Net als in Bahrein controleerde Verstappen de race van start tot finish en reed hij zonder vlekken, technische problemen of gedachten aan gevaarlijke rivalen. Een bewijs van superioriteit dat werd bevestigd door de tweede plaats van teamgenoot Pérez, die zich kort na de start ontdeed van de Ferrari van Leclerc en zijn positie tot het einde vasthield."

The Guardian

The Guardian vond de race in Djedda 'veel te voorspelbaar'. "Terwijl machiavellistische machinaties het team om hem heen verdraaien, herinnerde Verstappen er op een heilzame manier aan dat hij misschien wel het machtigste onderhandelingstroefje van allemaal is in de machtsstrijd die Red Bull uit elkaar dreigt te scheuren. Verstappen won vanaf pole, met een dominante rit die maar al te voorspelbaar aanvoelde, zelfs na twee races in het seizoen. Hij versloeg zijn teamgenoot Sergio Pérez met maar liefst dertien seconden op de tweede plaats en Ferrari's Charles Leclerc, de eerste uitdager buiten Red Bull, met achttien seconden op de derde plaats. Nadat hij zijn leiding had vastgehouden in de eerste bocht verdween hij in de verte, net zoals hij had gedaan in de eerste ronde in Bahrein, met onheilspellend gemak in een seizoen dat nog 22 races te gaan heeft."

Bild

Het Duitse Bild vond het vooral knap dat Verstappen zich kan blijven focussen op topprestaties leveren, terwijl er bij het team zelf veel rumoer is. "Terwijl het team van Red Bull zich achter de schermen aan het ontmantelen is, dreef Max Verstappen in Saoedi-Arabië opnieuw de tegenstanders de grond in. De Nederlander reed van het begin weg van de concurrentie. Charles Leclerc (gestart vanaf P2) is duidelijk buiten het gevecht (om de titel) en moest het in de eerste bocht uitvechten met Verstappen-collega Sergio Pérez. Aanvankelijk succesvol, maar na drie ronden geeft hij de nederlaag tegen de Mexicaan toe."

Sky Sports F1

Sky Sports heeft vooral aandacht voor de prestatie van Bearman, die van P11 naar P7 reed tijdens zijn eerste F1-race. "Terwijl Verstappen naar zijn tweede overwinning op rij galoppeerde bij de start van het nieuwe seizoen 2024 - en een negende zege op rij, nog één te gaan voor het evenaren van zijn eigen F1-record - op het razendsnelle stratencircuit van Jeddah, ging veel van de aandacht tijdens de race opnieuw uit naar de gevechten achter hem, waarbij de Britse debutant Bearman de aandacht trok. De 18-jarige coureur, die pas na afloop van de eerste trainingsdag te horen kreeg dat hij dit weekend zijn F1-debuut zou maken in plaats van in F2 nadat bij Carlos Sainz een blindedarmontsteking was geconstateerd en hij een operatie moest ondergaan, had zich vrijdag in een auto waarin hij nog nooit had gereden al op indrukwekkende wijze als elfde gekwalificeerd en trok deze lijn zaterdag door."

