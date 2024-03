Verstappen domineert ook in Djedda, Marko en Horner willen rust terug bij Red Bull | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Grand Prix van Saoedi-Arabië is ten prooi gevallen aan Max Verstappen. De Nederlander heeft daarmee zijn tweede zege van het jaar te pakken. Ook kreeg de soap rondom het team van Red Bull Racing in Djedda vervolg en de topmannen van het team hopen vooral weer op rust rondom de renstal. Invaller Oliver Bearman deed daarnaast goede zaken tijdens de race en teamgenoot Charles Leclerc is onder de indruk. Dit is de GPFans Recap van 9 maart.

Verstappen domineert Grand Prix van Saoedi-Arabië, opnieuw één-twee voor Red Bull

Max Verstappen was ook in Saoedi-Arabië de sterkste. De Nederlander kwam als winnaar over de streep, gevolgd door teamgenoot Sergio Pérez. Zodoende was er weer een één-twee voor Red Bull Racing. Charles Leclerc werd derde, terwijl Ferrari-debutant Oliver Bearman knap een zevende plek over de streep trok. De enige safety car werd veroorzaakt door een crash van Lance Stroll. Hele artikel lezen? Klik hier

Hamilton teleurgesteld met P9 in Saoedi-Arabië: "Zijn al drie jaar op rij aan het vechten"

Voor zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton was het een mindere dag in Djedda. Zo kon de Brit lange tijd vechten met landgenoot Lando Norris, maar haalde hij uiteindelijk de negende plek over de streep en daarmee verdiende hij slechts twee punten. "We zijn al drie jaar op rij aan het vechten, hopend op een auto waarmee we vooraan kunnen meedoen", zo klinkt een teleurgestelde Hamilton. Hele artikel lezen? Klik hier

Verstappen zichtbaar vermoeid na winst in Djedda: 'Zeker één van de meest fysieke races'

Hoewel Max Verstappen eigenlijk weinig problemen kende tijdens de Grand Prix in Djedda, moet hij toegeven dat het toch wel een uitputtingsslag was. "Dit is altijd heftig, met een circuit dat tegen de klok in gaat, met veel G-krachten en zo vroeg in het seizoen. Het is zeker één van de meest fysieke [races]." Hele artikel lezen? Klik hier

Horner en Marko reageren op zege Verstappen in Saoedi-Arabië: "Niets is groter dan het team"

Het rommelt binnen de top van Red Bull Racing. Christian Horner, maar ook Helmut Marko stonden de afgelopen dagen in de hoofdrol en inmiddels hebben beide mannen aangegeven dat het team nu voorop moet staan. "De Formule 1 is de grootste teamsport ter wereld. Niets is groter dan het team", zo vertelde Horner. Hele artikel lezen? Klik hier

Leclerc onder de indruk van Bearman: "Hij is er perfect mee omgegaan"

Charles Leclerc is stiekem toch wel flink onder de indruk van debutant en zijn tijdelijke teamgenoot Oliver Bearman. De Brit kwalificeerde zich op vrijdag als elfde en kwam zaterdag als zevende over de streep. "Het was goed om zijn enthousiasme voor zijn eerste race voor Ferrari te zien. Hij heeft het geweldig gedaan." Hele artikel lezen? Klik hier

