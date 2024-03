Charles Leclerc kreeg op vrijdag in Djedda ineens te maken met een nieuwe teamgenoot, daar Carlos Sainz geopereerd moest worden aan zijn blindedarm. Olvier Bearman - pas achttien jaar jong - kreeg de gelegenheid om in te stappen en vervulde die rol met verve. Leclerc complimenteert zijn teamgenoot.

Sainz voelde zich het hele weekend al niet helemaal niet lekker en al vrij snel werd door de medici duidelijk gemaakt wat er aan de hand was met de Spaanse coureur. Het bleek dat de man uit Madrid een blindedarmontsteking onder de leden had en onder het mes moest. Inmiddels is Sainz succesvol geopereerd, zo heeft het team van Ferrari laten weten. Tijdens de afwezigheid van Sainz in Djedda is er een kans weggelegd voor de Britse Bearman, die vlak voor VT3 dus te horen kreeg dat hij in mocht stappen om de rest van het weekend uit te rijden.

Artikel gaat verder onder video

Uitdagend circuit

De pas achttienjarige coureur werd dus direct voor de leeuwen gegooid tijdens de laatste oefensessie. Een lastig parket met een hoop druk, al viel snel genoeg te zien dat de Brit daar goed mee om weet te gaan. Hij werd tiende in de laatste oefensessie, terwijl hij in de kwalificatie later op die dag nét Q3 misliep met een elfde tijd. Gezien de hele situatie alsnog een zeer knappe prestatie. De Ferrari-jongeling maakte ook indruk op teamgenoot Leclerc: "Het is één van de meest uitdagende circuits op de kalender. Het is een stratencircuit en zó snel. Hij is er perfect mee omgegaan."

Gesprek met Bearman

Leclerc vervolgt: "Vanaf het moment dat hij vanochtend de engineers sprak, moest hij zoveel dingen leren om op tijd klaar te zijn." Vervolgens onthult Leclerc wat hij tegen Bearman zei voordat de sessies begonnen: "We hadden niet veel tijd om samen te praten. Het enige dat ik tegen hem zei toen hij vanochtend binnenkwam was: 'Heb je er zin in?' Hij zei: 'Ik kan niet wachten!' Dat antwoord had ik wel verwacht, maar het was goed om zijn enthousiasme voor zijn eerste race voor Ferrari te zien. Hij heeft het geweldig gedaan."

Grand Prix van Saoedi-Arabië dit weekend gratis te bekijken via F1 TV

Het nieuwe Formule 1-seizoen is begonnen! F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de koningsklasse, biedt een 7 daags-proefabonnement aan waarmee je de Grand Prix van Saoedi-Arabië kosteloos kan bekijken.



Bekijk de actie van F1 TV Pro hier.

Gerelateerd