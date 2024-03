Max Verstappen heeft de overwinning gepakt in de Formule 1 Grand Prix van Saoedi-Arabië. Dankzij Sergio Pérez was het wederom een één-twee voor Red Bull Racing. Topmannen van het Oostenrijkse team, Christian Horner en Helmut Marko, reageerden op het indrukwekkende resultaat.

Verstappen was het snelst in de kwalificatie op het Jeddah Corniche Circuit en mocht de race op de zaterdagavond dus aanvangen vanaf pole position. Hij verdween meteen aan de horizon en moest alleen even de leiding opgeven aan Lando Norris, toen de McLaren buiten bleef tijdens een Safety Car-periode. Uiteindelijk was zijn voorsprong minder dan tien seconden op teamgenoot Pérez die de tweede positie wist te behouden ondanks een tijdstraf van 5 seconden voor een unsafe release. Charles Leclerc kon de Red Bulls niet bijhouden met zijn Ferrari en moest genoegen nemen met de derde plek.

Beste team in F1

Horner kreeg bij Viaplay de vraag wat deze overwinning betekent voor het team met alles wat er op de achtergrond gebeurt bij Red Bull. Hij werd beschuldigd van ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega wat heeft gezorgd voor een wekenlange soap bij de energydrankfabrikant. "Dit is wat we doen als Grand Prix-team zijnde," antwoordde de teambaas. "We hebben wederom laten zien dat we het beste team zijn in de Formule 1 en dat komt allemaal door de mensen. De mensen die hier zijn, de mensen die je achter de schermen ziet... De Formule 1 is de grootste teamsport ter wereld. Niets is groter dan het team," zo sloot een tevreden Horner af met een glimlach.

Bandenslijtage erger dan verwacht

Ook Marko was blij met het één-tweetje, maar hij waarschuwt voor de races die eraan zitten te komen. "We hebben nu twee verschillende circuits gehad, maar het bandenslijtage ligt hoger dan we hadden verwacht, zeker met de harde compound. Ik hoop dat het zo door blijft gaan, maar ik denk het niet. Ferrari komt steeds dichterbij en inhalen hier is erg lastig. Dat is waarom ik denk dat we niet hetzelfde resultaat gaan zien in Melbourne en wat er nog meer komt, China en Suzuka," aldus een ietwat pessimistische hoofdadviseur van Red Bull bij de Nederlandse tv-zender.

