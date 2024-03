Verstappen zichtbaar vermoeid na winst in Djedda: 'Zeker één van de meest fysieke races'

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Saoedi-Arabië op zijn naam gezet en daarmee zijn 56e zege uit zijn carrière weten te pakken. De Limburger gaf alleen kortstondig de leiding af na de safety car-periode, maar wist na het inhalen van Lando Norris, comfortabel de wedstrijd uit te rijden.

Verstappen vertrok zaterdagavond vanaf pole position en moest direct nummer twee Charles Leclerc afknijpen om de leiding te behouden. Na de openingsronde had de Limburger de voorsprong te pakken en kon hij rustig zijn ronden rijden. De safety car kwam echter in het spel door de crash van Lance Stroll en omdat de Limburger zijn pitstop maakte en Norris niet, kwam laatstgenoemde aan de leiding. Verstappen wist na de neutralisatie de koppositie terug te pakken en gaf dit niet meer af.

'Stint was langer dan we wilden'

Na afloop van de race legt Verstappen uit: "Het was een fantastisch weekend, niet alleen voor het hele team, maar ook voor mij. Het gevoel met de auto was goed. De laatste stint was iets langer dan we hadden gewenst, maar door de safety car moesten we wel zo lang doorrijden. De laatste paar ronden, met die achterblijvers en koude banden, dat was wel even glibberen en glijden. Maar we hadden een goede pace en we konden het prima managen. Ik ben dus erg tevreden zijn."

De slijtage van de banden gingen toch wel een rol spelen, maar Verstappen kon het al met al prima beheersen. "Idealiter wil je niet zo'n lange stint rijden op die band, maar we moesten wel. Met al deze hogesnelheidsbochten, als je banden dan al een klein beetje buiten het ideale venster vallen, dan wordt het al snel glad." De Limburger kwam met een bezweet voorhoofd de auto uit en vertelt: "Dit is altijd heftig, met een circuit dat tegen de klok in gaat, met veel G-krachten en zo vroeg in het seizoen. Het is zeker één van de meest fysieke [races]."

