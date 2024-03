'Management Verstappen om tafel met Horner', 'Ben Sulayem dwarsboomde Las Vegas' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De afgelopen dagen volgen de bijzondere ontwikkelingen in de Formule 1 elkaar in rap tempo op. Ook op dinsdag was er weer wat te melden over Christian Horner, die volgens bepaalde berichten gepoogd heeft om buiten het weten van de Oostenrijkse aandeelhouders om aandelen bij het team te kopen en zo de macht te grijpen. Daarnaast zou er ook met dezelfde Horner een speciale meeting in Dubai gehouden zijn met het management van Max Verstappen om te praten over de problemen die gaande zijn binnen het team.

Marko erkent risico concept RB20: "De koeling kan een probleem zijn"

Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, zag tijdens de F1 Grand Prix van Bahrein dat Sergio Pérez een uitstekende race reed, de RB20 beter presteerde dan verwacht en de concurrentie dicht in de buurt van elkaar zit. Marko erkent wel dat er bij het concept van de RB20 een risico wordt genomen. "De koeling kan inderdaad een probleem zijn met dit nieuwe concept. Maar we hebben geen enkel probleem gehad, zelfs niet toen Sergio Pérez een tijdje vastzat in het verkeer. Dus nu kunnen we alleen maar zeggen dat ons nieuwe concept werkt. Hiermee kunnen we ook weer grotere stappen zetten dan normaal." Meer lezen? Klik hier!

'Management Verstappen in Dubai om tafel met Horner vanwege gespannen situatie'

Max Verstappen won afgelopen weekend de F1 Grand Prix van Bahrein namens Red Bull Racing, maar achter de schermen heerste er alles behalve een hosanna-stemming. Christian Horner is steevast onderwerp van gesprek en dat zorgt voor een gespannen situatie in en rondom de paddock. De manager van Verstappen, Raymond Vermeulen, ging in Dubai dan ook om tafel met de teambaas. Onderwerp van gesprek zou de gespannen situatie bij Red Bull vanwege de perikelen rondom Horner zijn geweest. Bovengenoemde bronnen melden dat de gesprekken - die gisteren plaatsvonden - tussen Horner en het management van Verstappen "goed verliepen". Meer lezen? Klik hier!

Marko zal "Max niet in de weg staan" bij eventuele overstap van Red Bull naar Mercedes

Max Verstappen staat in de nadrukkelijke belangstelling van Mercedes en Dr. Helmut Marko is niet van plan een potentiële overstap tegen te houden. De man uit Graz, die een goede relatie onderhoudt met de wereldkampioen, zegt dat hij Verstappen "niet in de weg" zal staan als hij besluit te willen vertrekken bij Red Bull Racing. "Wat mij betreft: ik zal Max niet in de weg staan", zo laat de voorman van het team weten. Meer lezen? Klik hier!

Saoedi-Arabië onthult nieuw futuristisch Formule 1-circuit als vervanger van Djedda

De F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië wordt nu nog verreden op het Jeddah Corniche Circuit, maar zal na 2027 verhuizen naar een gloednieuwe baan in Riyad. De baan is gerust spectaculair en futuristisch te noemen. Er zijn hoogteverschillen tot wel 108 meter en er wordt gewerkt met een door LED-verlichte openingsbocht die 70 meter omhoog gaat, wat overeenkomt met meer dan 20 verdiepingen. Meer lezen? Klik hier!

'Mohamed Ben Sulayem probeerde eigenhandig Grand Prix Las Vegas te dwarsbomen'

De F1 Grand Prix van Las Vegas had - als het aan FIA-president Mohamed Ben Sulayem had gelegen - afgekeurd moeten worden. De 62-jarige topman uit Dubai zou in het geheim officials hebben verteld dat zij het circuit in de gokstad moesten afkeuren voor een Formule 1-race. Dit meldt een klokkenluider van de FIA in een rapport dat BBC Sport heeft ingezien. Het is het volgende vermeende schandaal rondom Ben Sulayem dat in twee dagen gepubliceerd is. Meer lezen? Klik hier!

'Horner probeerde achter rug van Oostenrijkse eigenaars om Red Bull-aandelen te kopen'

De afgelopen weken wordt er natuurlijk veelvuldig gesproken over de hele zaak rondom Christian Horner, maar ondertussen lijkt er ook een machtsstrijd binnen Red Bull Racing gaande, die al in 2023 is ontstaan. De Britse teambaas zou vorig jaar gepoogd hebben om - buiten de kennis van de Oostenrijkse eigenaars - een deel van Red Bull over te kopen. Meer lezen? Klik hier!

