Ford gefrustreerd door Horner-soap, Lawson pisnijdig na mislopen RB-zitje | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De testdagen in Bahrein zitten erop en over één week hebben we ook al de eerste Grand Prix van het seizoen achter de rug in hetzelfde land. Ondertussen valt er genoeg na te praten over de testdagen van afgelopen week. Bovendien is er ook nog genoeg te bespreken over Christian Horner. De CEO van Ford is namelijk teleurgesteld over de huidige gang van zaken en men heeft in een brief aan Red Bull de frustraties over de gang van zaken duidelijk gemaakt.

Coulthard voorspelt vroeg pensioen Verstappen: "Vroeg in zijn leven al zó druk met Formule 1"

Max Verstappen rijdt natuurlijk al enige tijd rond in de Formule 1, al is de wereldkampioen nog altijd slechts 26 jaar oud. Hij heeft al meermaals aangegeven niet zo lang als bijvoorbeeld een Lewis Hamilton te blijven rijden en David Coulthard denkt dat zijn pensioen sneller komt dan we allemaal denken. "Ik denk dat Max iemand blijft om rekening mee te houden zolang hij in de Formule 1 blijft. Zie ik hem op de leeftijd van Lewis nog Formule 1 rijden? Persoonlijk niet", zegt hij onder meer. Meer lezen? Klik hier!

Frustraties Ford over Red Bull lopen op: nieuwe brief van CEO aan Red Bull onderschept

De hele zaak rondom Christian Horner bij het team van Red Bull Racing begint bij aanstaande partner Ford voor steeds meer frustratie en ongeduld te zorgen. Afgelopen weekend is er door CEO Jim Farley van de autofabrikant zelfs een nieuwe brief gestuurd om het ongenoegen richting Red Bull duidelijk te maken. Meer lezen? Klik hier!

Steiner legt aan Plooij precies uit hoe vertrek Haas is verlopen: "Stekker zelf eruit getrokken"

Aan het begin van het jaar maakte het Haas F1 Team bekend dat Guenther Steiner zijn koffers moest pakken om plaats te maken voor Ayao Komatsu. Volgens Jack Plooij is het vertrek echter niet gelopen zoals we hadden gedacht. "Ik heb een Zoom [met hem] opgenomen, maar dat was eerder deze week al en daarin mochten we nog niet vragen hoe het nou eigenlijk is gegaan met Haas en wat hij eigenlijk gaat doen. Maar vandaag heeft hij mij een appje gestuurd en gezegd: 'Jack, zeg het toch maar'." Meer lezen? Klik hier!

Lawson was pisnijdig na mislopen RB-zitje: "Emotioneel en mentaal uitputtend"

Liam Lawson is net als vorig jaar ook dit seizoen weer de test- en reservecoureur van Red Bull Racing en Visa Cash App RB. Ondanks een sterk optreden in de Formule 1 vorig jaar, liep hij een echt stoeltje mis. Netflix kon met de Drive to Survive-docuserie achter de schermen gaan, toen hij het slechte nieuws te horen kreeg. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen complimenteert landgenoot Van Buren: "Auto meteen goed afgesteld"

Max Verstappen en Red Bull Racing zijn voor het Formule 1-seizoen van 2024 wederom de favorieten. Ze begonnen dan ook meteen goed aan de testdagen in Bahrein. Dat is deels te danken aan Rudy van Buren en Verstappen legt uit waarom. "Op de eerste dag heeft hij een hele race-afstand gereden en allerlei dingen getest met de voorvleugel. Dat soort dingen vind ik best knap, want ga maar eens anderhalf uur in de simulator zitten en dan vol gas al die dingen testen...", zo zegt Verstappen onder meer. Meer lezen? Klik hier!