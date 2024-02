Max Verstappen rijdt natuurlijk al enige tijd rond in de Formule 1, al is de wereldkampioen nog altijd slechts 26 jaar oud. Hij heeft al meermaals aangegeven niet zo lang als bijvoorbeeld een Lewis Hamilton te blijven rijden en David Coulthard denkt dat zijn pensioen sneller komt dan we allemaal denken.

Verstappen maakte in 2015 zijn debuut in de Formule 1 bij het team van Toro Rosso en in 2016 werd hij gepromoveerd naar de hoofdmacht van Red Bull. Met dat team wist hij in 2021 beslag te leggen op de wereldtitel, waarna hij zijn contract bij de Oostenrijkse formatie verlengde tot en met 2028. Vervolgens werd hij ook in 2022 en 2023 kampioen met Red Bull Racing en dus ligt er mogelijk nog een hoop moois meer in het verschiet voor de combinatie Verstappen/Red Bull.

Vijf goede jaren

In het verleden heeft de Red Bull-coureur al meermaals openlijk gesproken over zijn plannen voor de toekomst en het feit dat hij op een acceptabele leeftijd bijvoorbeeld graag nog in andere klassen wil rijden. Daarnaast is hij het vaak oneens met de kant waar de sport op gaat, zoals de sprintraces en de steeds vollere kalender. Coulthard gaat bij Total-Motorsport in op Verstappen zijn mogelijke pensioen: "Op zijn 26e heeft hij zeker nog wel vijf goede jaren zicht zitten", stelt de oud-coureur.

Meer te doen in het leven

Hij vervolgt: "Sommige mensen zwakken wat eerder af. Ik denk dat Sebastian Vettel daar een goed voorbeeld van is. Hij boekte fantastische resultaten aan het begin van zijn loopbaan. Richting het einde was hij gewoon een goede coureur." Voor Verstappen ligt dat wel wat anders: "Ik denk dat Max iemand blijft om rekening mee te houden zolang hij in de Formule 1 blijft. Zie ik hem op de leeftijd van Lewis nog Formule 1 rijden? Persoonlijk niet. Ik ben geen geweldige voorspeller, maar ik denk dat hij vroeg in zijn leven al zó druk bezig is geweest met het behalen van de Formule 1. Ik zou verbaasd zijn als hij niet vroeg of laat besluit dat hij genoeg bereikt heeft en er meer dingen te ontdekken zijn in het leven."