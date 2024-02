Leclerc sluit laatste testdag bovenaan af, Steiner maakt paddock-rentree in 2024 | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De testdagen zijn voorbij en Charles Leclerc wist de laatste dag de nummer één positie te pakken. Guenther Steiner zal dit seizoen toch in de paddock te zien zijn, ondanks zijn vertrek bij Haas en Fernando Alonso geeft de concurrenten van Max Verstappen maar weinig kans op de wereldtitel. Dit en meer lees je in de nieuwe editie van de GPFans Recap.

Leclerc sluit laatste testdag af als snelste en mag hopen met Ferrari, Piastri kilometervreter

Charles Leclerc heeft de derde testdag in Bahrein als snelste afgesloten. Niet alleen klokte Leclerc met 1:30.322 de snelste tijd, ook reed zijn team flink wat kilometers en zag de racepace er goed uit. Max Verstappen kwam tot 66 ronden en de vierde tijd vandaag, achter George Russell en Guanyu Zhou. De hele samenvatting lezen? Klik hier

Hamilton: 'Zonder Vasseur was Ferrari-transfer niet gebeurd'

Deze winter werd bekend dat Lewis Hamilton vanaf 2025 in het Ferrari-rood zal gaan rondrijden. De Brit wordt daarmee herenigd met zijn teambaas uit de opstapklassen bij ART Grand Prix. "Het stond in de sterren geschreven, want zonder hem was dit niet gebeurd. Ik ben daar heel dankbaar voor en ben erg enthousiast over wat hij daar laat zien", zo legt hij uit. Hele artikel lezen? Klik hier

Verstappen ziet concurrenten vuurtje rondom Horner verder opstoken: "Typisch"

Hoewel gelukkig voor Red Bull Racing weer over het sportieve vlak gaat, loopt er nog altijd een onderzoek tegen teambaas Christian Horner. Volgens Max Verstappen zou het niet gek zijn als de concurrentie het vuurtje blijven opstoken, want in zijn ogen is dat 'typisch Formule 1'. Hele artikel lezen? Klik hier

Steiner maakt paddock-rentree in 2024 als verslaggever bij Sky Germany

Guenther Steiner maakt zijn rentree naar de Formule 1-paddock. Toch zal hij ditmaal niet in teamkleuren verschijnen, want Steiner is de nieuwste aanwinst van het team van Sky Germany. De voormalig teambaas van Haas zal daar zijn analyses geven en zal dat voor zeven raceweekenden gaan doen. Hele artikel lezen? Klik hier

Alonso: 'Negentien coureurs weten nu al dat ze geen wereldkampioen worden dit jaar'

Volgens Fernando Alonso kunnen de concurrenten van Max Verstappen en Red Bull Racing hun koffers alvast inpakken. De Spanjaard stelt dat negentien van de twintig coureurs na de testdagen al voorzichtig de conclusie kunnen trekken dat zij geen aanspraak zullen maken op de wereldtitel. Hele artikel lezen? Klik hier