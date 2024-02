Max Verstappen en zijn team stralen tijdens de testdagen in Bahrein vertrouwen uit, maar dat geldt niet voor teambaas Christian Horner. De Brit schoof donderdag gespannen en oncomfortabel aan bij de verplichte persconferentie. Zijn lichaamstaal sprak boekdelen en het is duidelijk dat hij flink onder druk staat. De concurrentie doet daar met haar uitspraken nog een schepje bovenop, zo ziet ook Verstappen.

Horner staat de laatste weken enorm onder druk, sinds De Telegraaf met een publicatie kwam dat er een klacht tegen te teambaas was ingediend vanwege grensoverschrijdend gedrag. Horner heeft de aantijgingen aan het begin stellig ontkend, maar bovengenoemde krant kreeg later ook het bewijs onder ogen, schreef hier een artikel over en sindsdien oogt Horner behoorlijk onzeker en ongemakkelijk. Dit was ook te zien toen hij verplicht moest aanschuiven bij het mediapraatje afgelopen donderdag. De lichaamstaal van Horner sprak doekdelen: deze man staat zwaar onder druk.

Concurrentie stookt vuurtje Horner verder op

Langzaam maar zeker laten ook steeds meer concurrerende teams van zich horen als het gaat over het onderzoek naar het gedrag van Horner. Zo moet volgens hen de onderste steen boven komen, is er behoefte aan een duidelijke uitkomst en wil men hier lering uit trekken voor de toekomst. Verstappen staat er niet van te kijken dat de concurrentie probeert het vuurtje rondom Horner verder op te stoken. Sterker nog: als de situatie omgedraaid was, had Red Bull het waarschijnlijk zelf ook gedaan. "Dat is een constante tactiek die altijd terugkomt. Dat is typisch Formule 1 ook", zo zegt hij bij De Telegraaf.

Verstappen vindt gedrag concurrentie "heel logisch"

Verstappen vervolgt: "Of wij dat ook zouden doen? Ja, absoluut. Je probeert altijd je eigen voordeel ergens uit te halen. Heel logisch, dit." De regerend wereldkampioen lijkt het de concurrentie dus niet echt kwalijk te nemen dat zij extra olie op het vuur gooien.