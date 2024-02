Ferrari-coureurs bovenaan tijdens testdag twee, Viaplay wil uitbreiden in Nederland | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De donderdag stond vanzelfsprekend in het teken van de tweede testdag in Bahrein van dit jaar. Helemaal zoals gepland ging het echter allemaal niet. Door een incident met schade op de baan tijdens de eerste sessie werd deze met nog één uur te gaan stilgelegd. De tweede sessie liep wél gewoon volgens plan en daar kwam Carlos Sainz bovendrijven als snelste coureur. Ondertussen was er ook weer eens nieuws rondom Viaplay.

Krijgt F1-stoelendans in Bahrein vervolg? Sainz sr. gespot bij Red Bull, Pérez kletst met Wolff

Het Formule 1-seizoen van 2024 is van start gegaan deze week met de testdagen op het Bahrain International Circuit. Naast dat er veel actie was op de baan tijdens die eerste testdag, werd er ook veel bijgepraat. Zouden er in die gesprekken weer nieuwe dealtjes zijn gesloten voor volgend jaar? Meer lezen? Klik hier!

De donderdagochtend in Bahrein: Problemen voor Red Bull en vroegtijdig einde na rode vlag

De ochtendsessie van de tweede testdag in Bahrein, kende een vroegtijdig eind. Met nog dik een uur op de klok werd de rode vlag gezwaaid vanwege schade aan de baan, waarna de sessie niet meer werd hervat. Een vroege lunchpauze dus, wat betekende dat de middagsessie van 12:00 uur tot 17:00 uur zal lopen. Charles Leclerc eindigde bovenaan de tijdenlijst van de sessie die dus niet over de volle lengte verreden kon worden. Meer lezen? Klik hier!

Mercedes negeerde waarschuwing Hamilton: "Ze zeiden dat ik het fout had"

In het nieuwe seizoen van de Netflix-serie Drive to Survive is te zien hoe de relatie tussen Lewis Hamilton en het team van Mercedes al enigszins bekoeld raakte, nog voordat de zevenvoudig wereldkampioen besloot eind 2024 naar Ferrari te vertrekken. "Ik weet nog dat ik klaagde bij het team en zei: 'Kijk, we moeten deze veranderingen doorvoeren, anders is dit de weg die we inslaan en is dit waar we terechtkomen. Alsjeblieft. Doe alsjeblieft iets'", zo is Hamilton onder meer te horen. Meer lezen? Klik hier!

Update: Viaplay reageert, CEO laat weten juist te willen uitbreiden in Nederland

Viaplay voelt zich genoodzaakt in haar 'focuslanden', waaronder Nederland, in te grijpen. Het lijkt er gelukkig op dat dat niks negatiefs is. Roger Lodewick, de CEO van de Nederlandse tak van het entertainmentbedrijf, kwam namelijk met het goede nieuws juist te willen uitbreiden hier. "We hebben een goed plan voor 2024, waar we onze organisatie gaan uitbreiden (meer mensen aannemen). We gaan niet extra ingrijpen in onze kosten," zo legde Lodewick uit Meer lezen? Klik hier!

De donderdagmiddag in Bahrein: Sainz klokt snelste tijd, rommelige dag Red Bull

Carlos Sainz heeft de tweede testdag in Bahrein als snelste afgesloten. Met een 1.29.921 eindigde de Ferrari-coureur bovenaan de tijdenlijst. De meeste meters werden gemaakt door Sergio Pérez. Ook na de lunch waren er problemen bij Red Bull. Richting het tweede bedrijf van de middagsessie was te zien hoe Pérez stapvoets richting de pitstraat hobbelde, terwijl de elektronica op zijn stuur volledig weggevallen leek te zijn. Red Bull Racing liet weten dat het probleem met de elektronica te maken had, maar hield verder de lippen op elkaar. Meer lezen? Klik hier!