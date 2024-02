De donderdagochtend in Bahrein: Problemen voor Red Bull en vroegtijdig einde na rode vlag

De ochtendsessie van de tweede testdag in Bahrein, kende een vroegtijdig eind. Met nog dik een uur op de klok werd de rode vlag gezwaaid vanwege schade aan de baan, waarna de sessie niet meer werd hervat. Charles Leclerc eindigde bovenaan de tijdenlijst.

De tweede testdag in Bahrein werd wederom om stipt 08:00 uur Nederlandse tijd afgetrapt. De toon werd op woensdag direct gezet door Max Verstappen. De Red Bull Racing-coureur klokte de snelste tijd met een 1.31.334, ruim 1,1 seconde sneller dan de nummer twee: Lando Norris. Met 142 ronden achter zijn naam, verreed Verstappen daarnaast als coureur de meeste kilometers. Op donderdagochtend werden de honneurs waargenomen door Sergio Pérez, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Pierre Gasly, Logan Sargeant, Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu en Nico Hülkenberg.

Problemen voor Pérez

Bij het vrijgeven van het Bahrain International Circuit stuurden - in tegenstelling tot woensdagmiddag - meerdere coureurs hun bolide direct het asfalt op voor een aantal installatieronden. Opvallend was dat Pérez al na drie ronden weer terug de garage in dook, waarna de monteurs direct aan de slag gingen met de RB20. Er was een probleem met de remmen van de Mexicaan, maar met nog drie en een half uur op de klok, mocht de teammaat van Verstappen opnieuw naar buiten. Ook bij de Mercedes van Hamilton werden vrijwel direct wat onderdelen vervangen, al stond de zevenvoudig wereldkampioen minder lang stil.

Leclerc meteen fanatiek

Na het eerste uur was het Leclerc in de Ferrari met de eerste plaats in de tijdenlijst. De Monegask had een 1.31.750 achter zijn naam staan, en was daarmee de enige coureur die er al een rondje goed voor was gaan zitten. Ondertussen leken de problemen bij Pérez nog altijd niet opgelost. De Red Bull Racing-coureur had op dit punt slechts zeven ronden achter zijn naam staan, waar bijvoorbeeld Zhou al 21 keer het circuit rond was geweest. Na het eerste kwart stonden de minste meters echter op naam van Alonso. De Aston Martin-coureur had om onbekende reden slechts vier ronden afgewerkt.

Sterke start Sargeant

Sargeant kende een goede ochtendsessie. Waar de Williams-coureur op woensdag slechts beperkt in actie kon komen vanwege problemen met de auto, had hij dit keer na een kleine anderhalf uur al 25 ronden achter zijn naam staan. Daarnaast stond de Amerikaan op dit punt met een 1.32.578 op de derde plaats in de tijdenlijst, al is dat uiteraard weinigzeggend. Pérez bleef ondertussen de pitstraat in en uitrijden, maar ook Hamilton moest ruim drie kwartier aan de zijlijn doorbrengen vanwege gesleutel aan zijn Mercedes. Zo kende verschillende teams een stroeve start van deze ochtendsessie.

Vroegtijdig einde

Halverwege de ochtendsessie was net nog altijd Leclerc met een koppositie in de tijdenlijst (1.31.750), gevolgd door Piastri (1.32.328), Sargeant (1.32.578), Pérez (1.32.879) en Alonso (1.33.053). De meeste meters waren op dit punt gemaakt door Guanyu (38 ronden), gevolgd door Tsunoda en Gasly (31 ronden), Hamilton en Sargeant (30 ronden) en Leclerc (29 ronden). Met twintig ronden achter zijn naam was Pérez op dit vlak het minst productief, vanwege gesleutel aan zijn tot nu toe indrukwekkend ogende RB20. Niet lang hierna werd de eerste rode vlag van de week gezwaaid, omdat er bij bocht elf iets los was gekomen onder de kerbstones.

En daarmee kwam er ook plotseling een vroegtijdig einde aan deze ochtendsessie, want met nog een uur en tien minuten op de klok, werd bekend dat de baan niet meer zou worden vrijgegeven. Een vroege lunchpauze dus, wat betekent dat de middagsessie van 12:00 uur tot 17:00 uur zal lopen. Bovenstaande rondetijden en het aantal verreden ronden, zijn dus niet meer gewijzigd.