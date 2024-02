Het gaat niet goed met video-on-demanddienst Viaplay, dat in Nederland ook de Formule 1-uitzendrechten in handen heeft. Het Zweedse bedrijf blijft dieprode cijfers schrijven en voelt zich daarom genoodzaakt ook in haar 'focuslanden', waaronder Nederland, in te grijpen.

Dat Viaplay financieel in zwaar weer verkeert, is inmiddels publiek geheim. Het bedrijf boekte in het vierde kwartaal van vorig jaar een verlies van 2,9 miljard Zweedse kronen, omgerekend 260 miljoen euro. In januari kreeg het bedrijf echter wat lucht toen er een reddingsplan werd gelanceerd door zowel schuldeisers als aandeelhouders. Viaplay is inmiddels druk bezig haar kostenposten te drukken. Zo verkocht het haar activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en gaan ze zich terugtrekken uit de Baltische Staten, Noord-Amerika en Polen. Dit heeft Jørgen Madsen Lindemann, ceo en president van Viaplay, inmiddels ook bevestigd.

Viaplay gaat kosten in Nederland verder drukken

Viaplay wil zich gaan focussen op een paar landen en Nederland is er daar één van. Maar ook in ons kikkerlandje gaat men ingrijpen. Onlangs kwam al het nieuws naar buiten dat de streamingsdienst wederom haar abonnementsprijs gaat verhogen, maar daar blijft het niet bij. Wat er precies gaat gebeuren, is nog onduidelijk, maar Madsen Lindemann zei er het volgende over bij de presentatie van de jaarcijfers: "We pakken de belangrijkste verkoop- en kostenfactoren aan om onze kernactiviteiten in Scandinavië, Nederland en Viaplay Select te transformeren."

Formule 1-uitzendrechten

Het zal voor Viaplay bepalend zijn of zij in Nederland de Formule 1-uitzendrechten weten te behouden. Veel Nederlandse klanten hebben een abonnement op de Zweedse streamingsdienst vanwege de Formule 1, maar Viaplay is in een heftige strijd verwikkeld met VodafoneZiggo om de uitzendrechten voor 2025. Door de slechte jaarcijfers lijkt het onwaarschijnlijk dat Viaplay tot het absolute gaatje kan gaan om de rechten voor volgend jaar binnen te slepen.

UPDATE (14:00 uur): Roger Lodewick, de CEO van de Nederlandse tak van Viaplay, heeft via X aan GPFans laten weten juist te willen uitbreiden in ons land. "We hebben een goed plan voor 2024, waar we onze organisatie gaan uitbreiden (meer mensen aannemen). We gaan niet extra ingrijpen in onze kosten," zo legde Lodewick uit.