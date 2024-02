Carlos Sainz heeft de tweede testdag in Bahrein als snelste afgesloten. Met een 1.29.921 eindigde de Ferrari-coureur bovenaan de tijdenlijst. De meeste meters werden gemaakt door Sergio Pérez.

De tweede testdag in Bahrein kende een opvallend verloop. De ochtendsessie werd met nog anderhalf uur op de klok afgevlagd vanwege reparaties aan een kapotte putdeksel, waarna de middagsessie in plaats van om 13:00 uur Nederlandse tijd, om 12:00 uur van start ging. Vijf uurtjes actie op de baan dus, in plaats van de oorspronkelijke vier uur. Om deze reden besloot onder andere Red Bull Racing ook in de middag Sergio Pérez achter het stuur te zetten, in plaats van Max Verstappen. De Nederlander komt op vrijdag weer in actie. Charles Leclerc sloot de donderdagochtend als snelste af met een 1.31.750.

Verschuiving in de line-up

De coureurs die na de lunch in actie kwamen waren Leclerc, Pérez, Fernando Alonso, Logan Sargeant, Lewis Hamilton, Esteban Ocon, Lando Norris, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen en Daniel Ricciardo. Vanwege de ingekorte ochtendsessie doken meerdere coureurs direct bij het vrijgeven van de baan naar buiten, om aan een aantal installatieronden of een langere run te beginnen. Na het eerste uur was de te kloppen tijd nog altijd die van Leclerc. De Monegask had inmiddels 54 ronden achter zijn naam staan. Pérez deed, na de stroeve ochtend van Red Bull Racing, ook goede zaken met in totaal 50 ronden.

Herstelwerkzaamheden Pérez

Met nog drie en een half uur op de teller, nam Carlos Sainz het stokje over van Leclerc. Het Ferrari-duo deelde ook op woensdag de bolide, iets wat vrijdag ook zo zal zijn. De Spanjaard positioneerde zich al vrij snel op de tweede stek in de tijdenlijst met een 1.31.856, een tiende achter zijn teammaat. Lewis Hamilton bekleedde op dit moment de derde stek met een 1.32.273. De Mercedes-coureur had inmiddels 67 ronden achter de kiezen. Alleen Pérez had op dit punt meer kilometers gemaakt. De Mexicaan was al 76 keer het circuit rond geweest en verrichte goed herstelwerk ten opzichte van de ochtend.

Problemen bij Red Bull Racing

Niet lang hierna scherpte Sainz de snelste tijd aan met een 1.31.397, terwijl Norris zichzelf op P2 positioneerde met een 1.31.622. Naarmate de sessie vorderde, gingen steeds meer coureurs even goed zitten om een paar ronden aan te zetten. Ook na de lunch waren er problemen bij Red Bull. Richting het tweede bedrijf van de middagsessie was te zien hoe Pérez stapvoets richting de pitstraat hobbelde, terwijl de elektronica op zijn stuur volledig weggevallen leek te zijn. Red Bull Racing liet weten dat het probleem met de elektronica te maken had, maar hield verder de lippen op elkaar. Wel kon de Mexicaan snel weer naar buiten.

Scherpe ronde Sainz

Precies halverwege de vijf uur durende sessie was het opnieuw Sainz die de snelste tijd aanscherpte. Dit keer met een 1.29.921, de snelste tijd van de testweek tot nu toe. Ferrari lijkt vooralsnog dan ook goede zaken te doen, al kan er natuurlijk weinig wordt geconcludeerd op basis van de rondetijden. Kleine kanttekening daarbij is verder dat de Spanjaard deze ronde reed op de C4-band, een compound zachter dan dat meestal wordt gebruikt tijdens het raceweekend in Bahrein. Norris, Leclerc, Pérez en Stroll completeerden op dit punt de top vijf.

In het laatste kwartier werden er verschillende procedures getest, zoals de rode vlag en safety car. Qua rondetijden gebeurde er in de slotfase dan ook weinig meer. Zo eindigde Sainz bovenaan met een 1.29.921, gevolgd door Pérez, Hamilton, Norris en Ricciardo. De meeste meters werden gemaakt door Pérez (129 ronden), Hamilton (123 ronden) en Sargeant (117 ronden).