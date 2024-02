In het nieuwe seizoen van de Netflix-serie Drive to Survive is te zien hoe de relatie tussen Lewis Hamilton en het team van Mercedes al enigszins bekoeld raakte, nog voordat de zevenvoudig wereldkampioen besloot eind 2024 naar Ferrari te vertrekken.

Het zesde seizoen van de populaire serie Drive to Survive, waarin een kijkje achter de schermen bij de Formule 1 wordt gegeven, verschijnt aanstaande vrijdag in één keer volledig op Netflix. Op social media worden er echter al enkele teasers gedeeld. Zo is onder andere in een fragment te zien hoe Lewis Hamilton aan de camera's vertelt dat het hem frustreerde, dat het team van Mercedes niet naar hem luisterde, toen hij de renstal waarschuwde over de richting die ze waren ingeslagen met de auto voor het 2022-seizoen.

Geen gehoor

"Ik weet nog dat ik klaagde bij het team en zei: 'Kijk, we moeten deze veranderingen doorvoeren, anders is dit de weg die we inslaan en is dit waar we terechtkomen. Alsjeblieft. Doe alsjeblieft iets'", zo is Hamilton te horen. "Ik weet nog dat ze zeiden: 'We weten wat we doen, je hebt het fout.' Ik had zoiets van, dan neem ik een stap terug. Want ik wil niemand op de tenen trappen. Toen het seizoen begon spraken we er weer over, en zeiden ze: 'Oh, misschien had je toch gelijk.'"

Hamilton naar Ferrari

Mercedes wist de afgelopen twee jaar slechts één race te winnen. Inmiddels is het roemruchtige zero sidepod-concept overboord gegooid, en hopen de Zilverpijlen met de W15 de weg naar boven weer in te kunnen slaan. Wat betreft Hamilton is dat echter te laat. De 39-jarige coureur maakte eerder deze maand bekend na het seizoen van 2024 de overstap naar Ferrari te zullen maken, waar hij plaats neemt naast Charles Leclerc.