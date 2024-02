'Ford kan nog weglopen van Red Bull-project', Marko vertelt over Horner-onderzoek | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met nog één dag te gaan tot de eerste testdag van het nieuwe seizoen in Bahrein, is er natuurlijk inmiddels weer genoeg te praten over de Formule 1. Veel gaat er nog altijd over de hele Christian Horner-soap bij het team van Red Bull Racing. Zo wijst Sam Bird erop dat er een breuk binnen het team tussen Horner en Helmut Marko ontstaat. Ondertussen heeft Ford, dat vanaf 2026 samenwerkt met het Red Bull Powertrains-project, een brief gestuurd naar de Red Bull-leiding,

Piastri over achtste titel voor Hamilton in laatste jaar bij Mercedes: "Zou niet fantastisch zijn"

De 22-jarige Oscar Piastri gaat in 2024 beginnen aan zijn tweede jaar Formule 1. De jonge Australiër wist in december nog de Rookie of the Year-award binnen te slepen en legt in de The Fast and the Curious-podcast uit dat hij geen achtste titel voor Lewis Hamilton bij Mercedes ziet. "Nee, het zou niet fantastisch zijn. Waar heb je het over? Oscar Piastri die zijn eerste wereldkampioenschap wint, is een veel beter verhaal", zo knipoogt hij.

Bird wijst naar onvrede bij Marko: 'Hij zit in zijn laatste contractjaar bij Red Bull'

Sam Bird, Formule E-coureur van McLaren, vermoedt dat er een breuk tussen Christian Horner en Helmut Marko is en dat zou te maken hebben met de looptijd van het contract van de tachtigjarige adviseur van Red Bull. Hij vertelt: "Daar is hij niet blij mee. Dat is wat ik heb gehoord, dat heeft hem echt van streek gemaakt dat dat contract na een jaar afliep en hij en Christian [Horner] nu botsen, is wat ik heb gehoord."

Marko verdedigt looptijd onderzoek naar Horner: 'Ze doen hun best voor eerlijk onderzoek'

Hoewel de FIA en de FOM eerder hebben benadrukt dat ze hopen dat het onderzoek naar Christian Horner snel wordt afgerond, legt Helmut Marko bij ServusTV uit dat Red Bull vooral niet overhaast te werk moet gaan en vooral zorgvuldigheid de boventoon moet laten voeren.

'Horner en vrouw Geri Halliwell gesignaleerd tijdens paardenrace in Engeland'

Het onderzoek naar Christian Horner en zijn vermeende grensoverschrijdende gedrag is in volle gang. Voorlopig lijkt zijn vrouw, voormalig Spice Girl Geri Halliwell, in ieder geval achter haar man te staan. Het koppel werd namelijk samen gesignaleerd bij een paardenrace in Engeland. Daarmee lijkt er meer duidelijkheid te komen over hoe het zit tussen het getrouwde stel.

Financial Times: 'Ford kan nog weglopen van Red Bull-samenwerking na Horner-onderzoek'

Het team van Red Bull Racing is in afwachting hoe het onderzoek rondom Christian Horner af gaat lopen. Hetzelfde geldt voor Ford, dat vanaf 2026 met het team gaat samenwerken in het Red Bull Powertrains-project. Die samenwerking zou echter nog stuk kunnen lopen, na een privébrief van Ford richting Red Bull.