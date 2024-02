Het team van Red Bull Racing is in afwachting hoe het onderzoek rondom Christian Horner af gaat lopen. Hetzelfde geldt voor Ford, dat vanaf 2026 met het team gaat samenwerken in het Red Bull Powertrains-project. Die samenwerking zou echter nog stuk kunnen lopen, na een privébrief van Ford richting Red Bull.

De Formule 1 is op dit moment in de ban van wat er allemaal aan de hand is bij het team van Red Bull Racing. Horner wordt sinds twee weken geleden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en het team van Red Bull Racing is een onderzoek gestart om uit te zoeken of er daadwerkelijk meer aan de hand is. Inmiddels loopt het onderzoek binnen het team en is de bom ontploft. Er wordt van alles gezegd en geschreven. Zo zou het volgens sommige bronnen om seksueel grensoverschrijdend gedrag gaan, terwijl dat volgens andere kanalen weer niet zo is.

Eerder commentaar

Het team van Red Bull hoopt het onderzoek in ieder geval snel succesvol af te ronden om de rust binnen de renstal terug te laten keren. Ook met het oog op samenwerkingen met partners, zoals de aanstaande samenwerking met Ford vanaf 2026. Het hoofd van Ford Performance Motorsport, Mark Rushbrook, benadrukte eerder dat het merk 'hoge gedragsnormen' hanteert en hetzelfde van haar partners verwacht. "Als familiebedrijf, en een bedrijf dat zich aan zeer hoge gedrags- en integriteitsnormen houdt, verwachten we hetzelfde van onze partners", liet hij eerder vorige week middels een reactie weten.

Privébrief

Nu blijkt het zo te zijn dat de auto- en motorenfabrikant wél hamert op het zo snel en transparant mogelijk afronden van het onderzoek, zo weet Financial Times te melden. De krant heeft weten te achterhalen dat Ford een privébrief richting Red Bull heeft gestuurd waarin men vraagt om zo eerlijk en open mogelijk te zijn wat betreft de beschuldigingen. Ford voert de druk niet op richting een bepaalde beslissing, maar wil wel dat het onderzoek serieus en snel behandeld wordt. Saillant detail: Ford heeft nog altijd de mogelijkheid om de stekker uit de samenwerking vanaf 2026 te trekken, mocht de uitkomst niet bevallen.