Jeen Grievink

Woensdag 15 februari 2023 09:57 - Laatste update: 10:07

Een blunder vanuit het kamp van Petronas, de hoofdsponsor van Mercedes? Op het YouTube-kanaal van de oliemaatschappij stond kort een teststream live, waarin de nieuwe W14 van Mercedes al te zien was. Het moment werd door een aantal oplettende kijkers snel vastgelegd en verspreid op social media. Zien we onderstaand de fonkelnieuwe auto van Mercedes?

Om 10:15 uur Nederlandse tijd zal Mercedes officieel haar W14 gaan onthullen voor het grote publiek, maar het lijkt erop dat de nieuwe auto al per ongeluk is gelekt. Petronas, de Maleisische hoofdsponsor van de Zilverpijlen, deelde naar verluidt kortstondig een teststream op YouTube, waarin de nieuwe auto al in volle glorie te zien was. Dit moment werd direct door verschillende mensen vastgelegd en verspreid via social media. Zo was de - in het zwart gehulde - W14 al snel terug te vinden op onder meer Reddit en Twitter. Hoewel de beelden niet geverifieerd kunnen worden, bestaat de kans dat dit wel degelijk de echte W14 is.

