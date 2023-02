Brian Van Hinthum

Dinsdag 14 februari 2023 15:31

Het is dinsdag naast Valentijnsdag blijkbaar ook dé dag om de nieuwe helm voor het nieuwe seizoen aan de buitenwereld te tonen. Maar liefst vier coureurs brachten de helm waarmee ze dit seizoen de jaargang aanvangen naar buiten. We zetten ze even allemaal op een rijtje.

Het nieuwe Formule 1-seizoen komt met steeds hogere snelheid richting ons toe. Over anderhalve week gaan we voor het eerst testen in Bahrein, waarna we precies één week later de eerste Grand Prix van het seizoen gaan rijden in hetzelfde land. Inmiddels hebben we acht van de tien nieuwe bolides voor het nieuwe seizoen (gedeeltelijk) mogen aanschouwen. Alleen Mercedes en Alpine moeten de 2023-wagens nog tonen aan de buitenwereld.

Viertal nieuwe helmen

Terwijl we dus mogen genieten van alle onthullingen van de nieuwe auto's, komen de coureurs ook met grote snelheid met hun nieuwe helm voor 2023 op de proppen. Eerder zagen we bijvoorbeeld al de hoofdbescherming van Max Verstappen en Lando Norris. Op dinsdag zijn daar maar liefst vijf coureurs bij gekomen. Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Charles Leclerc en Carlos Sainz hebben namelijk onthuld met welk ontwerp helm zij dit seizoen aanvangen. We zetten ze keurig op een rijtje.

Fresh new lid for 2023! 🍁

今年はこのヘルメットで戦います! pic.twitter.com/9mF4vISG7K — 角田裕毅/Yuki Tsunoda (@yukitsunoda07) February 14, 2023

*𝙙𝙖𝙧𝙠 𝙢𝙤𝙙𝙚 𝙚𝙣𝙖𝙗𝙡𝙚𝙙* ⚫️ new helmet for 2023 let’s gooo🔥 part 2 coming soon... 👀 pic.twitter.com/wzKc0uJDWI — Esteban Ocon (@OconEsteban) February 14, 2023

New car, new season AND new helmets 🤩



Check out @Charles_Leclerc and @Carlossainz55's lids for the season ahead ✨



📸 x @ScuderiaFerrari #F1 pic.twitter.com/f8iUHdjKXE — Formula 1 (@F1) February 14, 2023