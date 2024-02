Het vernieuwde Visa Cash App RB, vorig jaar nog door het leven gaand als AlphaTauri, trok vrijdagochtend Nederlandse tijd het doek van de gloednieuwe VCARB01 en daarmee wil de renstal de weg naar voren vinden. Daniel Ricciardo denkt zelfs dat er hele mooie dingen in het verschiet liggen.

In 2023 beleefde het team onder leiding van Tost een rommelig jaar. Na het vertrek van Pierre Gasly richting het team van Alpine besloot men op Nyck de Vries de kans te gaan geven in het zusterteam van Red Bull Racing. De Nederlander wist zelden echt zijn draai te vinden bij AlphaTauri en na een tiental teleurstellende races moest de Friese coureur het veld ruimen bij het team. Men koos voor de ervaring van Ricciardo naast de wat jongere Yuki Tsunoda.

Hoog inzetten

Onder aanvoering van die Ricciardo hoopt de Italiaanse formatie dit jaar onder de naam Visa Cash App RB de weg naar voren te vinden. Dat is hoog nodig, want in 2023 stelde het team onder leiding van de inmiddels vertrokken Franz Tost voornamelijk teleur. Lange tijd bungelde het team onderaan in het constructeurskampioenschap, al ging het richting het einde van het seizoen wel wat beter en eindigde men als achtste. Dat smaakt naar meer: "Je moet hoog inzetten. Maar als je zolang in deze sport zit, moet je wel realistisch blijven. Je wil niet teleurgesteld worden."

Top vijf

Ricciardo vertelt vervolgens over die volgens hem realistisch ogende doelen: "Top vijf finishes moeten het doel zijn. Als we in die positie terechtkomen, zullen er ook kansen komen op podiums. Natuurlijk willen we winnen, maar laten we het allemaal stapje voor stapje doen. We hebben vorig jaar de nodige stappen gezet, dus daar willen we nu mee verder gaan. Denk ik dat er in de eerste seizoenshelft kansen zijn op top vijf resultaten? Ik wil graag denken van wel", besluit de altijd goedlachse Ricciardo.