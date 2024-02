Gasly wijst naar 'geheime' transfer Hamilton: "Is een tijdje stilgehouden"

Hoewel de transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari voor de buitenwacht misschien als een verrassing kwam, legt Pierre Gasly in gesprek met Motorsport.com uit dat hij al een tijdje op de hoogte was van de overstap.

De zevenvoudig kampioen heeft voor de herfst van zijn Formule 1-carrière gekozen voor een verblijf in Maranello. Hamilton sloot in 2013 aan bij Mercedes, nadat hij in 2008 zijn allereerst wereldtitel bij McLaren wist te pakken. Zijn periode bij de Duitse renstal loopt nog tot het einde van 2024 en de samenwerking kan op zijn zachtst gezegd succesvol worden genoemd. Zo wist Hamilton maar liefst zes wereldtitels te verzamelen in dienst van de Duitsers, maar trekt hij vanaf 2025 een rode overall aan.

Geruchten worden werkelijkheid

Hoewel er vorig jaar een aantal geruchten in de wereld waren geslingerd over gesprekken tussen Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur en Hamilton, werd een eventuele samenwerking stellig ontkent. Toch hadden die geruchten het uiteindelijk bij het juiste eind. Hamilton zal bij Ferrari het zitje van Carlos Sainz innemen en kan zichzelf daardoor gaat meten met Charles Leclerc.

'Geheim dat is stilgehouden'

"Hij is natuurlijk al een hele lange tijd bij Mercedes en ik had al gehoord dat hij in gesprek was met Ferrari", zo legt Gasly uit. Hamilton is niet de jongste meer en dat was volgens Gasly misschien wel de belangrijkste afweging. "Hij ging al naar het einde van zijn carrière, dus het was nu of nooit. Ik denk dat het geheim al een tijdje is stil gehouden. Het is natuurlijk ook wel opwindend, ook voor de coureursmarkt. Hij is de succesvolste coureur ooit en gaat ergens anders een uitdaging zoeken. Ik weet zeker dat de mensen hem goed in de gaten gaan houden."