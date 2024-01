In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere een wethouder uit Chicago die ingaat op de geruchten over een Formule 1-race in de Amerikaanse stad. Verder heeft Mario Andretti uit de doeken gedaan dat hij personeel bij verschillende topteams heeft weten weg te snoepen, heeft Alain Prost zeer lovend over Max Verstappen gesproken en liet Lando Norris weten het aankomende Formule 1-seizoen races te kunnen gaan winnen met McLaren. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Wethouder Chicago gaat in op geruchten nieuwe race

Eerder deze maand kwamen geruchten naar buiten dat de Formule 1 een race in Chicago aan het overwegen zou zijn, omdat de sport meerdere trademarks die te maken hebben met de stad, zou hebben geclaimd. Wethouder Brian Hopkins tempert nu de verwachtingen: "Mij is verteld dat de Formule 1 standaard een deal van tien jaar wil sluiten. Het lijkt erop dat daar geen ruimte voor onderhandeling is. De gesprekken [met de stad] zijn niet veel verder gekomen dan dat", klinkt het onder andere. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Andretti heeft medewerkers van topteams Formule 1 weten te strikken

Michael Andretti heeft aangegeven dat er al 120 man personeel in dienst is voor het aanstaande Formule 1-team, dat overigs eerst nog goedkeuring vanuit de FOM voor deelname vanaf 2026 moet krijgen. Met de knappe koppen zit het in ieder geval wel goed: "Ik was positief verrast hoe makkelijk het was om mensen aan te trekken voor dit project. Een nieuw team en de naam Andretti trekken echt aan. We hebben mensen van Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren... Zij zochten allemaal een nieuwe uitdaging", vertelt de Amerikaan onder andere. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Prost prijst 'niet politieke' Verstappen

Alain Prost heeft lovende woorden over voor Max Verstappen. De Formule 1-legende is onder de indruk van de manier waarop de Nederlander zegt wat hij denkt, en hoe hij niet bang is voor het "politieke spel" rondom de sport: "Mensen kunnen hem wel of niet leuk vinden, maar je moet in ieder geval erkennen dat je niet verplicht bent om dezelfde aanpak te hanteren. Ik vind het goed om een coureur zoals Max te zien. Ik was ook blij om te luisteren naar wat hij vertelde over dat hij sprintraces niet leuk vindt. Hij zegt tenminste wat hij denkt en hij is niet bang voor het politieke spel. Ik hou daarvan." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Ferrari bevestigt naam Formule 1-auto 2024

Het Formule 1-team van Ferrari heeft de naam van de koets voor het aankomende seizoen bevestigd. Charles Leclerc en Carlos Sainz gaan de strijd met de overige teams aan in de SF-24. Op social media zorgde de renstal echter voor verwarring. Boven de geplaatste video staat de tekst: 'Nieuw jaar, nieuwe naam.' In de reacties blijkt dat veel fans even bang waren dat de historische renstal haar teamnaam had veranderd. Momenteel een gevoelig punt, aangezien de nieuwe naam van het zusterteam van Red Bull Racing - Visa Cash App RB - niet bij iedereen goed in de smaak is gevallen. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Norris verwacht raceoverwinningen te kunnen boeken in 2024

Lando Norris kijkt vol vertrouwen uit naar het Formule 1-seizoen van 2024. De McLaren-coureur verwacht dat hij en zijn team dit jaar Grand Prix-overwinningen uit het vuur kunnen gaan slepen. "Als je een race wil winnen, zijn we dichterbij dan ooit sinds ik bij McLaren ben gekomen, en vele, vele jaren daarvoor. Als je mij vraagt: 'Denk je dat je dit jaar races kan gaan winnen', ben ik waarschijnlijk meer geneigd om 'Ja' te zeggen", klinkt het onder andere. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Prost prijst 'niet politieke' Verstappen, Ferrari zaait verwarring met naam auto 2024 | GPFans Recap