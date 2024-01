Alain Prost heeft lovende woorden over voor Max Verstappen. De Formule 1-legende is onder de indruk van de manier waarop de Nederlander zegt wat hij denkt, en hoe hij niet bang is voor het "politieke spel" rondom de sport.

Het is een publiek geheim dat Verstappen zijn ongezouten mening niet onder stoelen of banken steekt. De drievoudig wereldkampioen wordt geprezen - en soms bekritiseerd - vanwege zijn nuchterheid en de manier waarop hij zegt wat hij denkt. Zo heeft de Red Bull Racing-coureur zich onder andere meerdere keren kritisch uitgelaten over bijvoorbeeld acties van zijn concurrenten, en de sprintraces in de Formule 1. Het creëert vaak een beetje een love it or hate it-effect. De een vindt het prachtig, de ander vindt dat het soms wel wat minder mag.

Lovende woorden Prost

Prost zit in dat eerste kamp: "Ik kijk graag naar hem, omdat hij wat anders is in de manier waarop hij denkt en praat", klinkt het tegenover Motorsport Magazine. "Zelfs in Las Vegas was hij gefocust op het racen en het winnen." Daarmee doelt hij op de kritische noot die Verstappen kraakte in Las Vegas, wat betreft de show om het racen heen. Zo vertelde de Limburger op de eerste dag al dat hij zich een clown voelde, al was hij na afloop van de race wel een stuk positiever.

Alain Prost

Het politieke spel

De viervoudig wereldkampioen vervolgt: "Mensen kunnen hem wel of niet leuk vinden, maar je moet in ieder geval erkennen dat je niet verplicht bent om dezelfde aanpak te hanteren. Ik vind het goed om een coureur zoals Max te zien. Ik was ook blij om te luisteren naar wat hij vertelde over dat hij sprintraces niet leuk vindt. Hij zegt tenminste wat hij denkt en hij is niet bang voor het politieke spel. Ik hou daarvan."