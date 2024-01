Het Formule 1-team van McLaren heeft op social media een fragment gedeeld, waarop de krachtbron van de auto waarmee de renstal in 2024 de strijd aangaat, voor het eerst te horen is.

McLaren is een van de grotere namen als het gaat om historie in de Formule 1, maar de afgelopen jaren bungelde de Britse grootmacht vooral in het middenveld of zelfs de achterhoede. Het team van Lando Norris en Oscar Piastri maakte in 2023 echter grote indruk. Na een zeer matig begin van het seizoen, werd er tijdens het raceweekend in Oostenrijk een updatepakket geïntroduceerd waarmee een enorme stap voorwaarts werd gezet. In de slotfase van het seizoen was McLaren zelfs de grootste uitdager van Red Bull Racing. In totaal werden er negen podiumplaatsen uit het vuur gesleept.

Krachtbron MCL38

Fans van het team, en ook de fans van de sport in het algemeen, hopen dan ook dat McLaren deze lijn door weet te zetten, en in 2024 een serieuze gooi naar het wereldkampioenschap kan doen. Dat moet dan gaan gebeuren met de MCL38, de auto voor aankomend seizoen. De nieuwe koets wordt op woensdag 14 februari voor het eerst aan het grote publiek tentoongesteld, maar de renstal heeft de fans zojuist vast een voorproefje gegeven: het geluid van de ronkende nieuwe motor. De nieuwe livery werd eerder al bekendgemaakt.