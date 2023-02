Brian Van Hinthum

Max Verstappen heeft recent in een nieuwe sponsordeal de handen ineengeslagen met gameontwikkelaar EA Sports. De Nederlander, zelf vaak betiteld als een fervent gamer, denkt dat de samenwerking zijn vruchten af gaat werpen en dat er een hoop mogelijkheden zijn om mooie dingen te doen samen.

Ruim één week geleden werd de samenwerking tussen Verstappen en de Amerikaanse gameontwikkelaar bekend gemaakt. EA Sports is bekend van vele sportgames, zoals voetbalgame FIFA, World Rally Championship en sinds de overname van Codemasters ook de officiële Formule 1-game. Verstappen zal in de samenwerking niet alleen betrokken worden bij de F1-game, maar bij het hele portfolio dat EA tot zijn beschikking heeft. Het logo zal daarnaast op zijn helm te zien zijn.

Liefde voor gaming

De regerend wereldkampioen is over het algemeen ook niet vies van een potje gamen. Verstappen heeft al meermaals aangegeven zelf graag het voetbalspel FIFA te spelen en ook zijn liefde voor simracing is geen groot geheim. Daarmee ging het overigens recent nog mis, toen Verstappen met Team Redline deelnam aan de virtuele 24 uur van Le Mans. De Limburger werd tijdens het evenement meermaals uit de servers gegooid, waarna hij het evenement op een stream onder meer een 'clown show' noemde en de professionaliteit in twijfel trok.

Veel ideeën

Verstappen heeft nu dus echter de handen ineengeslagen met een hele andere organisatie, het Amerikaanse EA Sports. Hoe de samenwerking zich precies gaat ontvouwen, dat is nog niet bekend. Verstappen zelf heeft echter al de nodige ideeën. "Er zijn eindeloze mogelijkheden. Ik heb een aantal ideeën in mijn hoofd over andere dingen die we samen kunnen gaan doen, maar het is nog te vroeg om daarover uit te weiden."

