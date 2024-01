Dit zijn de enige twee boeken die Verstappen in zijn leven gelezen heeft

Max Verstappen is natuurlijk zijn hele leven bezig met Formule 1 en racen en dus heeft hij voor literatuur wat minder tijd gehad. De Red Bull-coureur heeft echter wel twee boeken in zijn leven helemaal gelezen en vertelt nu welke dat zijn.

Verstappen is sinds hij klein is al bezig met racen. In zijn familie werd het rijden er natuurlijk met de paplepel ingegoten. Als zoon van twee racende ouders bleek al snel dat de kleine Max ook wel over het nodige talent beschikte en dus ging vader Jos met hem heel Europa door om in de verschillende kartkampioenschappen te rijden. Het zorgde er natuurlijk wél voor dat Verstappen wat minder tijd had voor andere zaken, zoals bijvoorbeeld het lezen van een goed boek.

Twee boeken

Tóch heeft de Red Bull-coureur wel twee keer een boek volledig uitgelezen. In gesprek met >The Times blijkt dat Verstappen Aussie Grit: My Formula One Journey van voormalig Red Bull-coureur Mark Webber heeft gelezen. Het andere boek heeft met Verstappen zijn andere favoriete sport te maken: voetbal. Het gaat om de autobiografie van Johan Cruijff, de legendarische Ajax-voetballer. Een man die Verstappen ook zelf nog ooit voor zijn overlijden mocht ontmoeten.

Ontmoeting

Daar vertelde Verstappen eerder al eens over: "Het was een zeer fijn gesprek. We wisten dat hij op dat moment zeer ziek was", vertelde Verstappen over Cruijff, die een jaar daarvoor gediagnostiseerd was met longkanker. "Hij wilde zo graag meer leren over de wereld van de Formule 1 en ik denk dat hij ontzettend trots was om een Nederlander in de Formule 1 te hebben die wellicht een grote speler kon worden. Ik probeerde hem zaken uit te leggen over de Formule 1 en hij vertelde mij verhalen over het voetbal."