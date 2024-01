Carlos Sainz rijdt inmiddels zijn races voor het team van Ferrari, al begon de Spanjaard zijn loopbaan in de koningsklasse als Red Bull-junior voor het team van Toro Rosso. Helmut Marko claimt dat hij destijds enorm onder de indruk was van de Madrileen, die bijna op het niveau van Max Verstappen acteerde.

Sainz is natuurlijk alweer enige tijd actief in de Formule 1 en de man die afgelopen seizoen de enige Grand Prix naast de Red Bulls wist te winnen heeft er inmiddels al een mooie lijst aan teams opzitten. Hij rijdt natuurlijk inmiddels zijn races voor Ferrari, al heeft hij natuurlijk ook gereden voor Renault, McLaren en Toro Rosso. Bij dat laatste team zette hij zijn eerste stappen in de koningsklasse, waar hij teamgenoten was met Verstappen.

Sneller dan Vettel

Marko blikt in gesprek met Red Bulletin terug op de eerste periode van de Ferrari-coureur richting en in de koningsklasse: "Hij was verdomd snel in de kleinere categorieën. Tijdens zijn eerste test op Silverstone was hij meteen sneller in de snelle bochten dan Sebastian Vettel. Dat was op dat moment onze graadmeter. Hij heeft lang in de schaduw gestaan van zijn vader [Carlos Sainz Sr.]", doelt Marko op de coureur die kortgeleden de Dakar van 2024 wist te winnen.

Giftige relatie

Marko vervolgt: "Hij werd onterecht in verband gebracht met het imago van een verwend zoon van een racecoureur, terwijl het juist zo is dat Carlos ervoor heeft moeten vechten. Hij had uiteindelijk pech dat hij Max als teamgenoot had. Carlos is zonder twijfel een topcoureur en hij zat bijna op hetzelfde niveau als Max bij Toro Rosso. De relatie tussen het tweetal was behoorlijk giftig. Uiteindelijk zag ik geen manier om hem te behouden in de set-up die we hadden, dus vertrok hij naar Renault, McLaren en later Ferrari.