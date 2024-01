Brian Van Hinthum

Dinsdag 16 januari 2024 19:04 - Laatste update: 19:15

De Grand Prix van Madrid lijkt er te gaan komen. Lange tijd circuleren er al verschillende geruchten over een mogelijke race in de Spaanse hoofdstad, maar dit keer lijkt de kogel écht door de kerk. Volgende week dinsdag wordt er meer informatie verwacht over de nieuwe race op Spaans grondgebied.

Er wordt al tijden druk gespeculeerd over een mogelijke Grand Prix in Madrid. Natuurlijk rijden we al tijden de Grand Prix van Spanje in Barcelona, maar het zou dus zomaar kunnen dat er een tweede race in Spanje bij gaat komen. Mohammed ben Sulayem liet een tijdje geleden al weten dat hij het wel zag zitten om twee races in Spanje te rijden. Liberty Media ziet het aan de andere kant wat minder zitten om twee races in het Formule 1-gekke land te rijden.

Kogel door de kerk

In ieder geval lijkt het erop dat de Grand Prix van Madrid sowieso gaat komen. De doorgaans goed geïnformeerde Albert Fabrega meldt op zijn X dat de kogel door de kerk is en Madrid een stad met een Grand Prix gaat worden. Volgende week dinsdag gaan we daar meer informatie over horen. Ongetwijfeld wordt dan ook bekend hoe het zit met de toekomst van de race in Barcelona. Men beschikt daar nog over een contract tot en met 2026.