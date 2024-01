Redactie

Maandag 15 januari 2024 15:36

Regerend wereldkampioen Max Verstappen heeft meermaals laten doorschemeren dat hij fan is van PSV. In gesprek met Formule1.nl legt de Limburger zijn liefde voor de voetbalclub uit Eindhoven bloot en stelt dat hij simpelweg iets meer past bij de warmte in Brabant.

Voetbal en Formule 1 het zijn soms werelden die in elkaar overlopen. Van Carlos Sainz is bekend dat hij een groot liefhebber van Real Madrid is en Pierre Gasly heeft een voorkeur voor Paris Saint-Germain. Van Verstappen is bekend dat hij graag naar PSV kijkt en hij legt het uit waarom die club beter bij hem past, dan bijvoorbeeld Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Mentaliteit en warmte

Toen vader Jos nog met zijn actieve carrière bezig was, was Philips één van de sponsoren. "In die tijd werd hij geregeld uitgenodigd voor wedstrijden van PSV en soms ging ik mee. Geleidelijk groeit er dan gewoon een bepaalde band, een klik, en kan je je ook met die club associëren." Verstappen junior is net over de grens in Hasselt geboren en PSV past qua mentaliteit simpelweg bij hem: "Gevoelsmatig past PSV beter bij mij dan pakweg Ajax. De Amsterdamse mentaliteit is anders dan de Eindhovense warmte. En Limburg ligt natuurlijk ook dichter bij Brabant, qua afstand, maar ook qua mentaliteit."

Dat fanatisme gaat overigens ver, want Verstappen probeert alles te volgen. "Overigens heb ik niet iets met een specifieke voetballer. Ik ben zelf ook geen voetballer, hoewel ik soms weleens tegen een balletje trap. Ik vind het vooral leuk om wedstrijden te kijken. Wel probeer ik echt alle duels van PSV te volgen, als het lukt qua planning tenminste."