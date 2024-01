Remy Ramjiawan

Vrijdag 12 januari 2024 18:52 - Laatste update: 19:02

Tweevoudig Porsche Supercup-kampioen Larry ten Voorde verruilt het team van GP Elite voor het Schumacher CLRT Racing Team. De Tukker hoopt met dat team zijn derde titel te pakken in het kampioenschap, iets waar hij vorig jaar net naast greep.

De 2024-kalender van het Porsche Supercup-kampioenschap telt acht ronden en deze vinden allemaal plaats tijdens Formule 1 Grand Prix-weekenden. De start zal op 17 mei op het circuit van Imola zijn, om vervolgens af te reizen naar Monaco. Ronde drie vindt plaats op de Red Bull Ring en begin juli zal het kampioenschap zich naar Silverstone verplaatsen. Na het weekend in Boedapest en in België, is het eind augustus tijd voor de race in Zandvoort, om vervolgens begin september af te sluiten op Monza.

'Titel terugwinnen in 2024'

Op Instagram kondigde Ten Voorde zijn overstap aan: "[Ben] erg enthousiast om terug te keren naar de Mobil 1 Porsche Supercup met CLRT! Als vice-kampioen de afgelopen twee jaar is het tijd om de titel terug te winnen in 2024." Over de stap naar zijn nieuwe team, vertelt hij: "Ik kan niet wachten om samen te werken met Côme Ledogar en zijn team. Het is een inspirerende omgeving die aansluit bij mijn persoonlijke doelen."

