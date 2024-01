Lars Leeftink

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag legde Gene Haas, eigenaar van het Haas F1 Team, uit waarom Guenther Steiner geen teambaas meer is van het team, maakte Viaplay een nieuwe CEO bekend voor de Nederlandse markt en gaf deze CEO meteen uitleg over het toekomstplan en was er een Mexicaan medium dat het Max Verstappen kwalijk nam dat hij liever Lando Norris dan Sergio Pérez in zijn droomteam zou hebben. Dit is de GPFans Recap van 11 januari 2024.

Gene Haas verklaart ontslag Guenther Steiner: "Geen interesse meer in tiende positie"

Woensdag maakte het Haas F1 Team bekend dat Guenter Steiner was ontslagen als teambaas van het F1-team en hij plaats moest maken voor een bekende: Ayao Komatsu. Teameigenaar Gene Haas geeft een verklaring voor de wissel en zegt vooral klaar te zijn met de tiende plaats bij de constructeurs. Meer lezen? Klik hier!

Viaplay trekt nieuwe CEO in Nederland aan: Formule 1-rechten 2025 belangrijk doel

Viaplay maakte woensdag door middels van een goedgekeurde kapitaalinjectie bekend dat het voorlopig het hoofd boven water kan houden, maar dat het ook meer dan 50% van de aandelen aan Canal+ en PPF heeft gegeven. Inmiddels durft men hierdoor wel weer verder te kijken, is er een nieuwe CEO aangesteld voor de Nederlandse markt én droomt men van het verlengen van de Formule 1-uitzendrechten. Meer lezen? Klik hier!

Engineers AlphaTauri dachten Newey en Waché te kunnen overtreffen

AlphaTauri-CEO Peter Bayer, onderdeel van het nieuwe gezicht van het zusterteam van Red Bull Racing, wijst in gesprek met MotorSport Magazin de pijnpunten van het Italiaanse team aan. Zo wist het topteam met de RB18 al een kampioenschapswinnende auto af te leveren, maar wilden de engineers van het zusterteam vooral hun eigen ontwikkelingspad kiezen. Meer lezen? Klik hier!

Mexicaanse media boos op Verstappen: "Hij kleineert Pérez door om Norris te vragen'

In Mexico, waar er vooral steun is voor Sergio Pérez, zijn ze al sinds het seizoen 2022 geen grote fan meer van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen. De media daar helpt hierbij ook nog een handje, zo bleek deze week maar weer toen het Mexicaanse Medium Esto viel over de uitspraken van Verstappen over Lando Norris. Meer lezen? Klik hier!

Viaplay-CEO Lodewick wil Chris Woerts de mond snoeren: 'Hij verkondigt soms onzin'

Viaplay maakte woensdag goed nieuws bekend: de geldinjectie van 20 miljoen euro was goedgekeurd door de aandeelhouders. Met de nieuwe Nederlandse CEO, Roger Lodewick, hoopt de streamingdienst nu door te pakken. Lodewick legt uit wat men van plan is in ons land én heeft een haalt tijdens deze vooruitblik ook uit naar Chris Woerts. Meer lezen? Klik hier!