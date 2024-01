Remy Ramjiawan

Volgens Craig Slater kan het haast niet anders dan dat er wat mot tussen Guenther Steiner en Gene Haas is geweest. In de Sky Sports F1-podcast onthult de verslaggever namelijk dat Steiner na de bekendmaking van zijn vertrek niet eens afscheid nam van het personeel in de fabriek.

Woensdag kwam plotseling het bericht dat Steiner in navolging hoofdtechnicus Simone Resta het team van Haas ging verlaten. Eigenaar Gene Haas gaf achteraf aan dat het alles te maken had met het uitblijven van goede resultaten, toch lijkt er wat gespeeld te hebben binnen het team. Uiteindelijk heeft er geen ontslag plaatsgevonden; het contract van Steiner is simpelweg niet verlengd. Tot op heden heeft laatstgenoemde nog niet gereageerd en ook dat roept vragen op.

Conflict tussen Gene Haas en Guenther Steiner?

Slater zou vanuit bronnen hebben vernomen dat Steiner niet eens de kans heeft gekregen om afscheid te nemen van het team waar hij tien jaar lang de dienst uitmaakte. "Ik heb dit nieuws het afgelopen weekend al gehoord, maar sommige mensen wisten dit al een aantal weken. Ik heb gelijk even wat navraag gedaan bij het team van Haas. Daar werd verteld dat Steiner dit nieuws eind december al te horen kreeg. Hij heeft ook geen kans gekregen om afscheid te nemen van het personeel in de fabriek", legt Slater uit.

De verwachting is dat er binnenkort wel meer bekend wordt, maar Slater wijst wel naar een verrassing voor Steiner. "Hij is momenteel nog wel in het Verenigd Koninkrijk en dat is interessant, maar zoals ik het heb begrepen was het ook voor hem een verrassing dat zijn contract niet werd verlengd."