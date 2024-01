Brian Van Hinthum

Dinsdag 9 januari 2024 09:30

Daniil Kvyat is inmiddels alweer een tijdje verdwenen uit de Formule 1 en rijdt momenteel in de World Endurance Championship. De Rus is echter nog niet van plan om zijn loopbaan in de Formule 1 op te geven en blijft erover dromen.

Kvyat - inmiddels 29 jaar oud - kwam als groot talent de Formule 1 binnen en kreeg van Dr. Helmut Marko en de Red Bull-leiding de kans om zijn kunsten op het hoogste podium te vertonen voor het team van Toro Rosso. Na slechts één seizoen voor de Italiaanse formatie - tevens het zusterteam van Red Bull - kreeg hij de kans om te promoveren naar het hoofdteam in 2015. Red Bull kende op dat moment weliswaar een moeilijke periode in de Formule 1, nadat men alles won wat er maar te winnen viel van 2010 tot en met 2013.

Artikel gaat verder onder video

Wissel met Verstappen

Zijn beste resultaat in dat seizoen was een tweede plek in Hongarije. Ook voor 2016 kreeg hij de kans om naast Daniel Ricciardo te blijven zitten, al wist hij wel dat ene Verstappen hard op de deur aan het bonzen was voor het stoeltje in de hoofdmacht. De druk leek de Rus dan ook te veel te worden, want in de eerste vier races van het seizoen maakte hij een aantal fouten en crashes, waardoor onder meer Sebastian Vettel het behoorlijk aan de stok kreeg met 'de torpedo', zoals de Duitser hem spottend noemde na een crash. Marko had vervolgens na nota bene Kvyat's thuisrace in Rusland genoeg gezien en hij ruilde de Rus en Verstappen om qua teams.

Formule 1 blijft interessant

Inmiddels rijdt de ex-vriend van Kelly Piquet, de vriendin van Verstappen, in de World Endurance Championship, waar hij rijdt voor het team van Lamborghini. Tóch wil hij de deur naar de koningsklasse nog niet definitief sluiten: "Ik houd af en toe contact met Helmut", vertelt de Rus aan Motorsport.com. "Ik heb onlangs ook met Franz (Tost, voormalig AlphaTauri-teambaas, red.) gesproken en zal met hem gaan skiën nu hij met pensioen gaat. Maar ik blijf de Formule 1 altijd in de gaten houden. Uiteindelijk kun je altijd zien, wat voor auto ik ook bestuur, dat er een beetje een F1-stijl in zit. Het makkelijkste voor mij is om weer in een F1-auto te springen en weer tot het uiterste te gaan. Ik bedoel, als ik ooit terug zou moeten keren naar de F1, dan is het meer een Hollywood- of Netflix-scenario! Maar waarom ook niet?", besluit de voormalig Red Bull-coureur.