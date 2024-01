Remy Ramjiawan

Maandag 8 januari 2024 16:44

Het Autodromo Nazionale Monza gaat op de schop voor de fans. Zo waren er vorig jaar tijdens de Grand Prix van Italië toch wel wat klachten over de aan- en afvoer van fans, die soms urenlang moesten wachten totdat zij van het circuit af konden komen. Formule 1-CEO Stefano Domenicali wijst in gesprek met Motorsport.com naar de broodnodige verbouwing.

De Formule 1 zal niet zo snel uit Italië verdwijnen, met grootmacht Ferrari binnen de sport. Wel staan er vandaag de dag twee races uit het land op kalender. Zo wordt er in 2024 namelijk weer geracet in Imola, naast Monza. Beide organisaties hebben nog een contract tot en met 2025 en daardoor zullen beide evenementen nog wel even op de kalender staan. Voor de periode daarna lijkt het onwaarschijnlijk dat er twee races in Italië zullen plaatsvinden en Monza moet na de klachten van vorig jaar flink aan de bak, om de faciliteiten te verbeteren.

Ingrepen nodig

"Voor ons is dit een belangrijk doel. We moeten onze gasten in een fatsoenlijke structuur kunnen ontvangen en niet langer onder een tent, zoals tot vorig jaar het geval was", zo legt Domenicali uit over de Paddock Club. Nog los van de faciliteiten, moet het evenement in zijn ogen als geheel omhoog, want alleen op die manier kan het een plekje op de Formule 1-kalender behouden. "Daarnaast zijn er natuurlijk nog andere ingrepen nodig voor de toekomst. Monza heeft een grote traditie, maar we moeten ook vooruitkijken en het circuit op het niveau van de andere WK-circuits brengen."

Stefano Domenicali, CEO Formule 1

'Kunnen deze problemen niet langer veroorloven'

Die boodschap is ook bij de Italiaanse Federatie doorgekomen. "We kunnen ons niet langer problemen veroorloven met de doorstroom van fans en we moeten meer comfort bieden aan degenen die naar het circuit komen. We hebben onszelf drie doelen gesteld om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de verzoeken die aan ons zijn gedaan, en de eerste daarvan zijn de doorgangen", zo stelt voorzitter Angelo Sticchi Damiani.

Historische waarde

Uiteindelijk verwacht Domenicali binnen een jaar uitsluitsel te kunnen geven over de toekomst van het circuit binnen de Formule 1. "De historische waarde van Monza staat buiten kijf, maar we moeten ook met onze tijd meegaan op het gebied van diensten, die in lijn moeten zijn met de prijzen die worden betaald door degenen die naar het circuit komen", aldus de CEO van de Formule 1.