Brian Van Hinthum

Donderdag 4 januari 2024 17:54

Er wordt over het team van Red Bull Racing tijdens een seizoen vaak gezegd dat de auto's ontwikkeld worden om de rijstijl van Max Verstappen heen, iets waar teamgenoot Sergio Pérez dan weer last van zou hebben. De Nederlander zelf moet lachen om die theorie en maakt daar korte metten mee.

Al meerdere jaren op rij lijkt het aan het begin van het seizoen aardig dichtbij te liggen bij de Red Bull-coureurs, waarna we vervolgens gedurende de rest van het seizoen zien dat het verschil tussen Verstappen en Pérez met de race groter lijkt te worden. Volgens sommige analisten en fans zou dit komen door het feit dat Red Bull tijdens het ontwikkelen van de auto in een seizoen voornamelijk luistert naar de wensen van de nummer één coureur. Verstappen zou bovendien een bijzondere rijstijl hebben, waar Pérez juist meer moeite mee heeft.

Auto sneller maken

Volgens die vermeende theorie is dat dus één van de redenen waarom het verschil gedurende het jaar zo groot wordt tussen de Nederlander en de Mexicaan. Verstappen zelf krijgt bij Auto, Motor und Sport de vraag hoe hij tegen die uitspraken aankijkt: "Ik stel de auto af zoals ik dat zelf wil en de andere coureur doet het zoals hij het wil. De engineers ontwikkelen de auto om hem sneller te maken en niet op de manier zoals ik het zou willen", bijt hij van zich af.

Rijstijl aanpassen

Volgens de man die zich afgelopen seizoen tot drievoudig wereldkampioen wist te kronen, is het sowieso al vrij onzinnig om te spreken over een statische rijstijl die een coureur zou hanteren: "Hetzelfde geldt voor rijstijl. Wat is je rijstijl? Ik weet het niet. Ik pas me gewoon aan de behoeften van de auto aan, zodat deze de snelste is. Dat is de sleutel tot het zijn van een goede Formule 1-coureur, het aanpassen aan het materiaal dat je van je team krijgt."