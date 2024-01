Lars Leeftink

Woensdag 3 januari 2024 11:04

Sauber onthulde op nieuwjaarsdag de nieuwe naam voor haar Formule 1-renstal: Stake F1 Team. Er zullen echter Grands Prix zijn, waaronder waarschijnlijk de race op het circuit in Zandvoort, waar deze naam niet gebruikt mag worden. De Zwitserse formatie zal in deze landen dus anders heten. Check de video op ons YouTube-kanaal of hieronder!