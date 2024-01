Brian Van Hinthum

Max Verstappen is vaak behoorlijk uitgesproken over wat er allemaal gebeurt in de Formule 1 en de Nederlander krijgt daar met enige regelmaat commentaar op. Christian Horner is als baas van Red Bull Racing echter niet van plan om daar wat aan te gaan doen.

Verstappen is als drievoudig wereldkampioen natuurlijk een coureur die het één en ander te vertellen heeft in de Formule 1 en de media. De Limburger schroomt dan ook niet om af en toe zijn mening over verschillende zaken in de sport te geven. Verstappen is bijvoorbeeld totaal niet te spreken over de kant waar de Formule 1 opgaat qua showelementen. Ook de sprintraces krijgen er regelmatig van langs door de Red Bull-coureur.

Vrije keuze

In Las Vegas had hij ook de nodige kritiek op de kersverse Grand Prix, iets wat hem dat weekend meermaals op de nodige kritieken kwam te staan. Horner is in ieder geval niet van plan om zijn coureur een halt toe te roepen: "Wij vinden dat onze coureurs vrije keuze hebben. Het zijn geen robots, ze hebben een mening. Max heeft als wereldkampioen een mening en we gaan hem zelf geen PR-mening instrueren", vertelt de Brit in gesprek met Motorsport.com.

Volwassen Max

Horner vervolgt: "Hij is een hele eerlijke en jonge gast en hij zal je vertellen hoe hij het ziet. Volgens mij is dat vrij verfrissend. Hij is aan het veranderen omdat hij volwassener aan het worden is. Hij heeft zelfs wat meer gezichtshaar tegenwoordig! Hij blijft echter wel wie hij is. Hij gaat zitten, bestuurt de auto en rijdt de wielen er vanaf. Verder houdt hij gewoon niet zoveel van showbizz rondom de Formule 1. Dat heeft hij nooit gedaan."