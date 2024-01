Lars Leeftink

Maandag 1 januari 2024 21:41 - Laatste update: 22:11

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Op nieuwjaarsdag besloot Sauber de teamnaam voor het seizoen 2024 en 2025 bekend te maken, schreef Max Verstappen een open brief naar zijn fans, blikte Franz Tost terug op hoe hij onder de indruk was van een zestienjarige Verstappen en gaf Helmut Marko toe dat hij tijdens de winterstop niet veel contact heeft met Verstappen. Dit is de GPFans Recap van 1 januari 2024.

Verstappen richt zich tot fans in open brief: "Bedankt dat jullie er voor ons waren"

Het jaar 2024 is ook voor Max Verstappen een jaar vol met nieuwe kansen. De Nederlander besloot rondom de jaarwisseling zijn fans met een paar mooie woorden te bedanken voor het seizoen 2023. De drievoudig wereldkampioen hoopt dat hij ze, samen met alle medewerkers van Red Bull Racing, ook in 2024 kan trakteren op veel zeges en podiumplekken.

Tost blikt terug op jonge Verstappen: "Journalisten zeiden dat ik gek was"

Franz Tost, voormalig teambaas van Max Verstappen bij Toro Rosso, is na een lange loopbaan als teambaas van AlphaTauri gestopt. De oud-teambaas van onder meer Carlos Sainz, Alex Albon en Piere Gasly gaat genieten van zijn welverdiende pensioen. Een mooi moment om terug te blikken op één van de meest memorabele talenten die hij onder zijn hoede had: Verstappen.

Sauber onthult nieuwe teamnaam voor 2024 en 2025: Stake F1 Team

Sauber heeft, na de afgelopen weken veel hints te hebben gegeven, de teamnaam voor het seizoen 2024 en 2025 bekendgemaakt. Sauber, dat in 2024 niet meer samen zal werken met Alfa Romeo en vanaf 2026 een samenwerking aan zal gaan met Audi, heeft gekozen om zichzelf en een andere sponsor uit de naam te houden.

Marko en Verstappen hebben amper contact in winterstop: "Na 6 januari begint het weer"

Max Verstappen heeft de winterstop uitgekozen om te genieten van een vakantie in Brazilië en Zwitserland na een seizoen vol met races en records. Helmut Marko, al jaren de adviseur van Red Bull Racing en Verstappen, laat duidelijk merken dat hij niet veel contact heeft met de Nederlander tijdens de winterstop.

Barrichello niet naar Schumacher na advies familie: "Ze zeiden mij dat ik verdrietig zou zijn"

Rubens Barrichello, oud-teamgenoot van Michael Schumacher bij Ferrari, blikt terug op zijn tijd als teamgenoot van de Duitser, een tijd die veelbewogen was. Hij vertelt dat hij er vroeg bij was om zijn oude teammaat na zijn ongeluk te bezoeken. Hij werd echt door de familie geweigerd.