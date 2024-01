Brian Van Hinthum

Maandag 1 januari 2024 11:03

Max Verstappen heeft de winterstop gekozen om te genieten van een vakantie in Brazilië, waarna hij ook nog een paar dagen op de latten gaat. Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, lijkt in ieder geval niet aan te hoeven kloppen bij de Nederlander in de winterstop.

Marko is voor Red Bull-coureurs niet altijd een even gemakkelijk persoon om mee om te gaan. De adviseur van Red Bull Racing is vaak streng voor talenten en wil ze op die manier op het juiste mentale niveau krijgen. Verstappen zelf kende in vader Jos Verstappen in zijn jeugd natuurlijk ook al een redelijk strenge leermeester, al heeft hij tijdens zijn jonge jaren ook al geleerd om altijd zijn eigen plan te trekken wanneer hem dat nodig lijkt. Iets wat Verstappen vandaag de dag ook vaak in de Formule 1 laat zien.

Artikel gaat verder onder video

Vroegere telefoontjes

De Nederlander liet pas al gekscherend weten de telefoontjes van Marko in zijn jonge jaren niet op te nemen: "Ik slaap nog steeds. Ik belde hem dan gewoon terug rond een uur of tien. Op een bepaald moment had hij door dat ik zijn telefoontjes rond 7:30 uur of 8:00 uur niet op zou nemen. Volgens mij vindt hij het juist wel fijn als iemand het op die manier doet. Je geeft je grenzen op die manier aan en hij is hetzelfde. Zo heb ik sowieso mijn hele carrière benaderd. Als het slecht is, is het slecht. Als het goed is, is het goed. Daar zit niks tussen. Het is slecht of goed."

Geen contact

Inmiddels zijn we heel wat jaren verder, is Verstappen drievoudig wereldkampioen en geniet hij van zijn vakantie in Brazilië. Ook tijdens de winterstop lijkt Marko niet aan te hoeven kloppen bij de Limburger, zo geeft hij in gesprek met OE24 toe op de vraag of er contact is tijdens de feestdagen. "Slechts sporadisch. Max is momenteel in Brazilië en vanuit daar neemt hij nooit contact op. Na 6 en 7 januari begint het weer. De eerste voorbereidingen voor de tests beginnen in februari en dan is er ook nog een hoop meer te doen", zo laat de adviseur van het team weten.